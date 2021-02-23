İSTANBUL 12°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2021 Salı / 11 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0542
  • EURO
    8,5722
  • ALTIN
    410.359
  • BIST100
    1527.71
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serkan Damla: Final paslarında dikkatli olsak 3 puan alabilirdik
Spor

Serkan Damla: Final paslarında dikkatli olsak 3 puan alabilirdik

TFF 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, 2 puan kaybettiklerini söyledi.

AA23 Şubat 2021 Salı 16:22 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 16:22
ABONE OL

Maçın genelinde iyi savunma yaptıklarını ancak final paslarında başarısız olduklarını dile getiren Damla, şunları kaydetti:

"Takım savunmasını doğru yaparak, bloklar arası mesafeyi kısa tutarak çabuk hücumlar yapıp buradan 3 puanla dönmek istiyorduk. Final paslarında daha dikkatli olsak buradan 3 puanla ayrılabilirdik. 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Rakibimize neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bunlar sevindirici ama kazanarak gitmemiz gerekiyordu. Hala şampiyonluk umudumuz var. Tüm final maçlarını kazanmak istiyoruz. Samet hocanın da katkılarıyla bu takımı el birliğiyle şampiyon yapacağız."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.