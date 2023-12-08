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Spor

Serkan Damla: Galatasaray'a karşı ürkek oynadık

Adana Demirspor'da Patrick Kluivert'in ayrılmasıyla Galatasaray maçında takımın başına geçen yardımcı antrenör Serkan Damla, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

8 Aralık 2023 Cuma 23:26 - Güncelleme:
Serkan Damla: Galatasaray'a karşı ürkek oynadık
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Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Serkan Damla, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Serkan Damla "Maçın ilk yarısında hiçbir şey planladığımız gibi olmadı. Çok fazla uzun top oynadık. Devre arasında topa sahip olmamız gerektiğini söyledik. Sonrasında pozisyonlara girdik. Maç 2-2 olabilirdi. 3-4 net pozisyonumuz var. Son dakika çıkarken topu kaptırdık ve penaltı oldu. İlk yarı ürkek oynadık, kendi oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı daha cesurduk. Maçı beraberliğe getirebilirdik ama mağlup oldu. Sonuçta Galatasaray deplasmanı. Adana Demirspor biraz kımıldadı. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi bir Adana Demirspor izlettireceğiz." dedi.

Galatasaray'ın Kopenhag maçıyla ilgili konuşan Serkan Damla "Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. İnşallah alınlarının akıyla çıkarlar." ifadelerini kullandı.

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