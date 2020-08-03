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  • Serkan Kırıntılı'nın Beşiktaş'la anlaştığı iddiasına Konyaspor'dan sert yanıt
Spor

Serkan Kırıntılı'nın Beşiktaş'la anlaştığı iddiasına Konyaspor'dan sert yanıt

Konyaspor, sözleşmesi devam eden oyuncusu Serkan Kırıntılı'nın Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptığı yönünde çıkan haberler üzerine, 'Serkan Kırıntılı dahil tüm futbolcularımız, yanı sıra temsilcileri, hiçbir takımla transfer görüşmeleri yapma yetkisine sahip değildir' açıklaması yaptı.

AA03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:38 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:38
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Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, kaleci Serkan Kırıntılı'nın transfer görüşmesi yapabilmesi için kulüpten izin alması gerektiğini açıkladı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sözleşmesi devam eden Serkan Kırıntılı ile bir Süper Lig takımının transfer görüşmesi yaptığına dair medyada haberlerin yer aldığı aktarıldı.

İlgili haberde, anlaşmanın iki sezonu kapsadığı ve tecrübeli kalecinin ne kadar maaş alacağına dair tüm ayrıntıların zikredildiğine işaret edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Serkan Kırıntılı, İttifak Holding Konyaspor'umuzun sözleşmeli oyuncusudur ve Türkiye Futbol Federasyonunun Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatına göre kulübümüzden yazılı izin belgesi alınmadığı sürece Serkan Kırıntılı dahil tüm futbolcularımız, yanısıra temsilcileri, hiçbir takımla transfer görüşmeleri yapma yetkisine sahip değildir. Şayet medyada ayrıntılarıyla yer alan haberler doğruysa, bu transfer görüşmelerine dahil olan spor kulübü hem talimatları hiçe saymaktadır hem de etik olarak yanlış bir yol izlemektedir. Serkan Kırıntılı ve temsilcisi kulübümüzden bu görüşmeleri yapabilmek için izin almamıştır."

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