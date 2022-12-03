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Spor

Serkan Özbalta: Adımlarımızı sağlam atmalıyız

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında evinde Erzurumspor FK'yı 2-0 yenen Sakaryaspor'da Serkan Özbalta, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 22:57 - Güncelleme:
Serkan Özbalta: Adımlarımızı sağlam atmalıyız
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Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0 yenen Sakaryaspor'da teknik direktör Serkan Özbalta, oyunu domine ederek rakibe pozisyon vermeyen bir performansı sahaya yansıttıklarını belirtti.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli karşılaşmalardan birini geride bıraktıklarını söyledi.

Göreve gelmesinin ardından takımın derlenip toparlanması adına önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Özbalta, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

Puan tablosunda yukarıları zorlamak adına güzel bir sonuç aldıklarına işaret eden Özbalta, "Sakaryaspor, ülke genelinde sevilen bir camia. O yüzden lige çıktığımız ilk sene adımlarımızı sağlam atmalıyız." diye konuştu.

Tarihi bu kadar güçlü olan camianın formasını terletmenin ayrı bir sorumluluk getirdiğine değinen Özbalta, takım oyununa önem verdiklerini dile getirdi.

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