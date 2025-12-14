Serkan Özbalta: Beni memnun eden şey oyuncuların pes etmemesiydi

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu. Özbalta, "Hafta içinden, hafta sonuna kadar gösterdiklerimizin ürününü alabilmek mutluluk vericiydi. 45. dakikada yediğimiz gole kadar. O golü böyle yiyince çok üzülüyorsun, defans arkasına atılan bir top biraz talihsiz oldu, beklemediğimiz bir goldü. Her şey iyi giderken böyle bir gol yemek moral bozdu. Ama oyunu iyi bitirdiğimiz için devre arasında oyuncularla paylaştık, sakin olmamız gerektiğini, oyunun iyi gittiğini, mücadelelerinin iyi olduğunu ve oyunu istediklerini söyledik. İkinci yarıda buna devam edelim dedik. Ancak ikinci yarının başında bize yakışmayacak şekilde merkezden stoperin uzun süre topu sürüp dripling yapması sonrası yediğimiz golle 2-1 mağlup duruma geçince böyle bir senaryoyu hiç beklemeyen oyuncularımız ciddi anlamda demoralize oldu. Oradan 6-7 dakika boyunca onları tekrar oyuna döndürmek, maça ortak etmek ve kazanabilmek adına hamleler yapabilmek için hem kenardan hem içeriden ciddi bir efor sarf edildi. Bunun sonucu olarak 2-2'lik skoru yakaladık, sonrasında iki tarafa da giden gelen bir maç oldu, onların 2, bizim 4 pozisyonumuz vardı. Maç hem onlar adına hem bizim adımıza 3-2 bitebilirdi. Üretkenlik, ceza sahasında çoğalma ve maçı isteme açısından son 15-20 dakikada oyuncular çok daha istekli, iştahlı ve coşkuluydu. Son saniyede önümüze gelen bir fırsatı da değerlendiremedik. En çok üzülenler oyuncular olur, özellikle ofans oyuncuları gol atmak ister, şu anda belki en çok üzülen Sylla'dır. Ama onlara güvenimiz tam; sonuçta beraberlikle biten bir müsabaka oldu. 2-1 gerideyken yenilsen çok üzücü olurdu ama 1 puanı kurtardık, son dakikada kaçan gol moralimizi biraz bozdu" diye konuştu.

Oyuncularının pes etmemesinden memnun olduğunu vurgulayan Serkan Özbalta, "Geçen hafta Bolu'da da söyledim, 6 oyuncumuz cezalı. Martin Rodriguez gibi takımın en yenilikçi ve form grafiği çok yükselmiş bir oyuncumuz 3 haftadır yok. Belki haftaya belki son Çorum maçına yetişir, o da net değil. Bunun yanında maç öncesi ısınmada Guram'ın ayağında 4-5 gündür bir sıkıntı vardı, Cengiz zaten sakattı ve cezası ayın 25'inde bitiyordu. Sol bek alternatifimiz bu anlamda sıkıntılıydı, Guram'ı ısınmada değiştirebilirdik, Orhan'ı çekip Ali ile iki bek devam edebilirdik ama bu şekilde devam ettik. Sayı olarak fazla olan bu eksikler bizi ciddi etkiliyor. Şimdi yapmamız gereken kalan 2 maçta maksimum puanı almak, yenilmeden 4 ya da 6 puan almak. Devre arasına girip, 25'inden sonra diğer oyuncuların katılması ve devre arasında bu oyuna adapte olabilecek, aidiyeti yüksek, iş ahlakı olan futbolcuları takıma kazandırmak için yönetim kurulumuz ve başkanımız bu konuda çok istekli. Beraber çalışıyoruz ve inşallah bu takviyelerle sezon sonunda bu takımın ilk 7'nin içinde olacağı düşüncesi çok güçlü şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu.