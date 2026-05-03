  • Serkan Özbalta: Tüm futbolcularımı yürekten kutluyorum
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, şampiyonluğun büyük bir emek ve inançla geldiğini vurguladı. Özbalta, rekorlarla gelen bu başarının tüm şehre ve taraftara armağan olduğunu söyledi.

AA3 Mayıs 2026 Pazar 19:02 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 5 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, tek hedeflerinin takımı hak ettiği yere taşımak olduğunu bildirerek, "Bugün büyük bir gururla söyleyebilirim ki inancımızı, emeğimizi ve alın terimizi, rekorlarla gelen şampiyonlukla taçlandırdık." dedi.

Özbalta, mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, başarının kolay gelmediğini belirtti.

Zorlu süreçlerden bahseden Özbalta, "Yağmurda, karda, zorlu deplasmanlarda, sıkışık fikstürde, her anında mücadeleyi bırakmayan, formasının değerini bilen karakterli bir oyuncu grubuyla çalıştım. Sahada son düdüğe kadar savaşan tüm futbolcularımı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Başarıda emeğe geçenlere de teşekkür eden Özbalta, şunları kaydetti:

"Sezon başında çıktığımız bu yolda tek hedefimiz Erzurumspor'u hak ettiği yere taşımaktı. Bugün büyük bir gururla söyleyebilirim ki inancımızı, emeğimizi ve alın terimizi, rekorlarla gelen şampiyonlukla taçlandırdık. Başta onursal başkanımız sayın Mehmet Sekmen olmak üzere kulüp başkanımız Ahmet Dal ve yönetimine, teknik ekibimize, kulüp çalışanlarımıza ve sezon boyunca bize güvenen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Her başarının arkasında görünmeyen büyük bir emek vardır. Bu kupa da o emeğin karşılığıdır. En büyük teşekkür ise şanlı Erzurumspor taraftarına. İç sahada, deplasmanda, iyi günde, kötü günde, bizi hiç yalnız bırakmadınız. Tribündeki coşkunuz, dualarınız ve desteğiniz bize güç verdi. Bu şampiyonluk sizindir. Erzurum şehrine hayırlı olsun. Şimdi kutlama zamanı ancak yarından itibaren daha büyük hedefler için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Erzurumspor her zaman daha iyisine layık. Şampiyon Erzurumspor."

  • erzurumspor fk
  • serkan özbalta
  • 1. lig

