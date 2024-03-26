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Spor

Serse Cosmi: Zaniolo'nun dönmesini isterim

İtalyan Teknik Direktör Serse Cosmi, Zaniolo'nun ülkeye geri dönmesine sıcak baktığını söyledi.

26 Mart 2024 Salı 21:04 - Güncelleme:
Serse Cosmi: Zaniolo'nun dönmesini isterim
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Galatasaray'dan sezon başında Aston Villa'ya kiralık olarak tranfer olan Nicolo Zaniolo için İtalya'dan yeni bir açıklama geldi.

İtalyan Teknik Direktör Serse Cosmi, Zaniolo'nun ülkeye geri dönmesine sıcak baktığını söyledi.

Cosmi, "İtalya'ya dönmesini isterim. Hangi takımda olduğunu söyleyemem ama hangi rolü üstlenmesi gerektiğinden eminim. Zaniolo, forvetin arkasında oynamalı. Sahanın o bölgesinde en iyi özelliklerini nasıl sergileyebileceğini biliyor" dedi.

ZANIOLO'DAN GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Zaniolo da geleceğine ilişkin İtalyan basınına açıklamalarda bulunmuştu.

24 yaşındaki futbolcu, "Gelecekten bahsettiğinize göre İtalya'yı özlüyor musunuz?" sorusunun ardından, "Elbette, hem de çok. Arkadaşlarımı, ailemi, oğlumu. Ama artık geleceğimi belirlemek kulüplere kalmış: bu kart Galatasaray'ın elinde. Bu arada Monchi'ye beni 19 yaşındayken Roma'ya transfer ettikten sonra hala benimle ilgilendiği için minnettar olduğumu söylemeliyim" cevabını vermişti.

Zaniolo, "Birileri Roma'ya, Lazio tarafına dönebileceğinizi bile düşünüyor." sorusunu ise, "Hiçbir şey bilmiyorum. Ama yine de dürüst olmak istiyorum: Roma'nın benim için temsil ettiği şey ve Lazio taraftarlarına duyduğum saygıdan dolayı, bu mümkün olmayan bir durum olur." şeklinde yanıtlamıştı.

ASTON VILLA PERFORMANSI

Aston Villa'da bu sezon 32 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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