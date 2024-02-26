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Spor

Sertaç Komsuoğlu'ndan Ergin Ataman'a sert sözler!

Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya üzerinden A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

26 Şubat 2024 Pazartesi 00:36 - Güncelleme:
Sertaç Komsuoğlu'ndan Ergin Ataman'a sert sözler!
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Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya üzerinden A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a sert eleştirilerde bulundu.

Sertaç Komsuoğlu, alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Beko forması giyen Şehmus Hazer'i eleştiren Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a, milli takımımızın bugün İzlanda'ya karşı aldığı galibiyetin ardından isim vererek teşekkür etmesi gerektiğini dile getirdi.

Sertaç Komsuoğlu'nun yaptığı o açıklama;

'46/76

İsim vererek eleştirmeyi biliyorsan, yine isim vererek tebriği de, teşekkürü de bileceksin!

Hayalinin başka şeyler olduğunu söylüyorsan, o zaman bu kutsal görevi gizli ajandası olmayanlara bırakacaksın!'

NELER OLMUŞTU?

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında İtalya'ya karşı oynanan maçtan sonra yaptığı açıklamada Fenerbahçe Beko forması giyen Şehmus Hazer'i eleştirdi.

Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, 'Özellikle ikinci periyotta çok fazla top kaybı yaptık. Şehmus oyuna girdikten sonra beş dakika içinde üç top kaybı yaptı. Belki de oyuncuları dinlendirirken çok top kaybı yapıp maçın kontrolünü elimizden kaçırdık." ifadelerini kullanmıştı.

ERGİN ATAMAN'IN İZLANDA MAÇI SONRASI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'nun tepkisini çeken Ergin Ataman'ın İzlanda maçı sonrası yaptığı açıklama ise şöyle;

"Son toptaki oyunumuzda planımız pası Tarık'a vermekti. Faul problemleri olduğu için topu içeriden kullanmayı planlamıştık. Tarık pası alamazsa Melih'in şutu vardı. Kenan, Tarık'a vermeyi tercih etti. Bana göre doğru bir tercihti. Tarık daha da net girip atabilirdi ama topu elinden kaçırdı. Sonra şans yardım etti. Topu tuttu ve skor yaptı. Maçın son 5 dakikasında en iyi savunmacılarını Tarık'a vermişlerdi. Son alternatifimiz Melih'ti. Ancak o dış atış kullanacaktı. Tarık daha yakın bir atıştan sayıyı buldu."

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