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Spor

Sertaç Şanlı, Barcelona'dan ayrıldı

İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Barcelona, Türk yıldız Sertaç Şanlı'nın, takımdan ayrıldığını duyurdu.

6 Temmuz 2023 Perşembe 17:14 - Güncelleme:
Sertaç Şanlı, Barcelona'dan ayrıldı
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Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona'dan ayrıldı. Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanya 1. Basketbol Ligi (ACB) ekibi Barcelona'dan ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki pivotun sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erdiği ve takımdan ayrıldığı kaydedildi.

Anadolu Efes'ten iki yıl önce Barcelona'ya transfer olan Sertaç Şanlı, tüm kulvarlarda 148 maça çıktı.

Milli basketbolcu, geçen sezon Barcelona ile lig şampiyonluğu yaşamıştı. Yıldız isim daha önce Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ve Beşiktaş Emlakjet ve Gaziantep Basketbol formaları da giydi.

  • Barcelona Basketbol
  • Sertaç Şanlı
  • İspanya Basketbol Ligi

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