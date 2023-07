Sertaç Şanlı: Hedefim olabildiğince kupa kazanmak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosuna kattığı ülke basketbolunun en değerli uzun oyuncularından biri olan Sertaç Şanlı, kulüp televizyonuna konuk oldu.

"GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Sertaç Şanlı, Fenerbahçe forması giyecek olmasının yarattığı hissi, "İlk olarak böyle bir camiaya geldiğim için heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Herkesin oynamak istediği bir kulüp. Türkiye'ye ve Avrupa'da herkesin oynamak istediği kulüpleri saydığınız zaman ilk 5'te Fenerbahçe'nin adı geçiliyor, seviliyor. Böyle bir camiaya geldiğim için mutluyum. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum." şeklinde ifade etti.

"TARAFTARLAR BENİ ÇOK İSTEDİ"

Transfer sürecine değinen milli basketbolcu, "Transfer süreci biraz yorucu oldu diyebilirim. Ben bu süreçte Itoudis ile konuştum ama onun dışında başka yerlerden de gelen teklifler vardı. Ancak sonuç itibarıyla bitti. Burayı tercih etmemin sebeplerinden birkaçını paylaşmam gerekirse; taraftar, salon ve o salondaki atmosfer, takımda eskiden oynadığım oyuncular var, hala görüştüğümü arkadaşlarım var ve tabii ki hem kulüp hem de taraftar tarafından ne kadar çok istendiğimi gördüm. Transfer açıklandıktan sonra taraftarın yaklaşımını gördüm ve çok mutlu oldum. İlgi görmek mutluluk verici. Sadece bu süreçte değil de bütün sezon boyunca 'Seni bekliyoruz' gibi yavaş yavaş başladı ve özellikle son 1 aylık süreçte iyice arttı. Bu şekilde istendiğini bilmek, seni isteyen bir kulübe gelmek benim açımdan çok mutluluk verici. Taraftarın bu olumlu tepkilerini gördükten sonra daha mutlu oldum." dedi.

"ÇALIŞMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Çalışmanın ve hazır olmanın kariyer anlamında sıçrama yapabilmek için çok önemli olduğunun altını çizen başarılı basketbolcu, "Çalışmak çok önemli. Ne olursa olsun çalışmayı bırakmamak çok çok önemli. Onun dışında diğer etmenler de önem arz ediyor. Yani mental anlamda ne kadar hazırsın, her şeye rağmen ne kadar bu işe odaklısın, her şeyini buraya veriyor musun, herhangi bir olumsuzlukta hemen bırakıyor musun, 'olmuyor' diye üzülüyor musun, işte tüm bunlar çok önemlidir. Tabii ki bunlar olacak, bana da oldu, ben de üzüldüm. Ama belli bir yerde o kırılmayı yaşadıktan sonra işler sizin adınıza yukarıya doğru iyiye gitmeye başlıyor. Hiçbir şey sonuna kadar aşağıya doğru gitmez ve bir yerde yukarıya doğru kırılacak. Bana da 25-26 yaşından sonra oldu. Ama o 25 yaşına kadar çok sabrettim. O kırılmayı o yaşta yaşadım, o şans bana o yaşta geldi. Önemli olan o şans geldiğinde ne kadar hazırsın, kendine ne kadar yatırım yaptın ve bunlar çok önemli. Gençler sabretsinler ve çalışsınlar, o şans bir yerde gelecek. Ama az önce de söylediğim gibi o şans geldiğinde hazır mısın, önemli olan o." şeklinde konuştu.

"BARCELONA YILLARIM GÜZELDİ"

Barcelona'da geçirdiği 2 sezonu değerlendiren Sertaç Şanlı, "Barcelona'da iki güzel yıl geçirdim. Güzel tecrübeler edindiğimi söyleyebilirim. İlk sezonumda biraz zorluklar yaşadım çünkü benim için her şey yeniydi. Adaptasyon süreci biraz uzun sürdü çünkü neyi nasıl yapacağımı, kiminle konuşacağımı, kiminle iletişim kuracağımı... hiçbir şey biliyordum. İngilizce konuşuyordum ama İspanya'da herkes İngilizce konuşmuyordu. O dil konusunda biraz milliyetçiler. Bu bir süreçti tabii ki. Her şey yeni olduğu için bambaşka bir şey. Bu bir şehir değiştirmekten öte bir şey, ülke değiştirdim ve bir anda her şey değişmiş oldu. İlk 6 aylık süreç oldukça zor geçti ama 6 ayın sonunda yavaş yavaş adaptasyon sağlamaya başladım ve son 1,5 sene benim için çok iyi geçti. Herkesle ayrı ayrı bir iletişimim vardı. Laprovíttola ile ama ayrı diyaloğumuz vardı. Özellikle futbol da konuşabiliyorduk. Ve oradan ayrıldıktan sonra gelen mesajlar da beni çok mutlu etti. Evet, orada bir çevremiz oldu ama tanımadığımız insanlardan böyle güzel mesajlar almak bizi mutlu etmişti." açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR CAMİA"

Fenerbahçe'nin büyük camia, büyük bir kulüp olduğuna vurgu yapan Şanlı, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Fenerbahçe; büyük camia, büyük bir kulüp ve büyük bir taraftara sahip, çok iyi bir salonları var ve salonda çok iyi atmosfer yaratıyor. EuroLeague şampiyonluğu ayrı bir olay. Çoğu deplasmanlarda ev sahibinden daha çok deplasman tribünü oluşturuyorlar. Her yerde böyle bir taraftar desteği var. Büyük bir kulüp olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Şu an için saha dışından görünenler bunlar. Buraya birinci olmaya, kupa kazanmaya geliyorsun ve hedefin de bu olduğu sürece bunun için savaşacaksın."

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIM"

Taraftarın beklentisinin baskıdan öte saha içindeki mücadele katkı yaptığını belirten milli basketbolcu, "Baskı olması güzel bir şey ki baskı olacaksa böyle bir baskı olsun. Fazla sevgiden, fazla beklentiden baskı olması güzel. Çünkü ben saha içinde ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Sonuna kadar savaşıyorum. Sahada ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Taraftarın da bunu göreceğine eminim. Ben savaştıkça onlar da beni destekleyecektir. Savaşan, sonuna kadar formasını terleten oyuncuyu her kulüp taraftarı başının üstünde taşır. Ben de onlardan biri olacağımı söyleyebilirim. Sonuna kadar savaşacağım. İyi gün olur, kötü gün olur ama savaşacağım." diye konuştu.

"KAZANABİLDİĞİM KADAR KUPA İSTİYORUM"

'En büyük hedefim kazanabildiğim kadar kupa kazanmak' diyen Sertaç Şanlı, devamında ise şunları söyledi:

"Burada kazanabildiğim kadar kupa kazanmak istiyorum. En büyük hedefim bu. Özellikle en büyük hedef, EuroLeague Kupası ki daha önce bu kupayı kazandım ama bu bir kupa yeter demek değil. Türkiye Ligi, Türkiye Kupası... hangi kupada oynarsak oynayalım bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Bu sadece benim söylediğim bir şey değil, kime sorsanız söyler. Yapabileceğimin en iyisini yapmak istiyorum."

"SONUNA KADAR DESTEKLESİNLER"

Sertaç Şanlı, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Taraftara şu mesajı vermek istiyorum: bizi sonuna kadar desteklesinler. Bütün sezon tabii ki iyi gitmeyecek, tabii ki bir yerde düşüşler olacak ama ben inanıyorum ki o düşüşlerde yukarı taşıyacak olan şey onlar, onları inancı ve enerjisi. Kaldı ki onlar nerede itici güç olacaklarını biliyorlar. Biz sonuna kadar savaşacağız. Her kupaya da talibiz, inşallah her kupayı da alırız."