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Spor

Sertaç Şanlı için Barcelona devrede

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes ile şampiyonluk yaşayan milli oyuncularımızdan Sertaç Şanlı için Barcelona devreye girdi.

10 Haziran 2021 Perşembe 18:32 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 18:32
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Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcilerimizden Anadolu Efes'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi isimlerden Sertaç Şanlı için transfer iddiası gündeme geldi. Efes'in finalde devirdiği Barcelona, Sertaç Şanlı'yı kadrosuna katmak istiyor.

Litvanyalı gazeteci Donatas Urbonas, Barcelona'nın Sertaç Şanlı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı. Sertaç'ın Barcelona ile Efes arasında bir seçim yapması bekleniyor.

Final Four'da yarı final maçında CSKA Moskova'ya karşı 19 sayı, 8 ribaunt ile yıldızlaşan Sertaç Şanlı, finalde Barcelona'ya karşı ise faul problemi yaşamasına rağmen 12 dakikada 12 sayı, 2 ribaunt ile önemli katkı sağlamıştı.

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