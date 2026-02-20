İSTANBUL 18°C / 8°C
Spor

Sertaç Şanlı: Kazanmamız gereken bir maç daha var

Sertaç Şanlı, galibiyeti taraftara armağan ettiklerini söyledi. Tecrübeli pivot, asıl hedeflerinin finali kazanmak olduğunu vurguladı.

20 Şubat 2026 Cuma 21:14
Sertaç Şanlı: Kazanmamız gereken bir maç daha var
Beşiktaş GAİN'in milli oyuncusu Sertaç Şanlı, galibiyeti siyah-beyazlı taraftarlara armağan ederken, kazanmaları gereken bir finalin olduğunu vurguladı.

Kupada üst üste ikinci kez finale çıkmalarının çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren 34 yaşındaki pivot, "Takıma biraz geç katıldım ama bu formayla tekrar final oynamak güzel bir duygu. Adaptasyon sürecim ve form tutmam biraz uzun sürdü. Dusan ve takım arkadaşlarım durumumu anlıyor. Bana çok yardımcı oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Bu galibiyet taraftarımıza hediye olsun ama kazanmamız gereken bir maç daha var." değerlendirmesinde bulundu.

Sertaç Şanlı, takımda olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini belirterek, siyah-beyazlı ekipte herkesin birbirine yardımcı olduğunu aktardı.

  • Sertaç Şanlı
  • galibiyet
  • final kazanmak

