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Spor

Sertaç Şanlı resmen Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, Barcelona'dan ayrılan Türk milli pivot Sertaç Şanlı'yı 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

13 Temmuz 2023 Perşembe 12:10 - Güncelleme:
Sertaç Şanlı resmen Fenerbahçe Beko'da
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Fenerbahçe Beko, Barcelona'dan ayrılan Türk milli pivot Sertaç Şanlı'yı transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Barcelona forması giyen ve ülke basketbolumuzun en değerli uzun oyuncularından biri olan Sertaç Şanlı (2.12, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı." denildi.

SERTAÇ ŞANLI KİMDİR?

Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan 31 yaşındaki pivot, 2006 yılında profesyonel oldu ve Pınar Karşıyaka'ya transfer oldu. 3 yıllık Karşıyaka macerasının ardından Telekom, Galatasaray, Tofaş, Gaziantep, Uşak, Trabzonspor, Beşiktaş formaları giydi. 2018'de Anadolu Efes'e geri dönen Sertaç Şanlı burada takımın en önemli oyuncularından biri oldu ve 2021'de Barcelona'ya transfer oldu.

Sertaç Şanlı kariyerinde 1 EuroLeague, 1 İspanya Ligi, 1 İspanya Kupası, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası kazandı.

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