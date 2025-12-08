Servet Çetin: 3 puan daha aldık

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenen SMS Grup Sarıyerspor'un teknik direktörü Servet Çetin, "Bugün galip geldik, 3 puan daha aldık. İnşallah son 3 maçı da en iyi şekilde değerlendiririz." dedi.

Çetin, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için önemli bir karşılaşmadan galip ayrıldıklarını söyledi.

Mücadelede 3-0'lık skoru bulmalarına rağmen çok iyi oynadıklarını düşünmediğini dile getiren Çetin, "Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün galip geldik, 3 puan daha aldık. İnşallah son 3 maçı da en iyi şekilde değerlendiririz." diye konuştu.

HATAYSPOR CEPHESİ

Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş, maçta genç oyunculara süre verdiklerini ifade etti.



Alaş, "Genel olarak oyuna sonradan aldığımız genç oyuncuların performansından da memnunum. Hak edenin kazandığı bir maç oldu. Biz belki de artık kulüp olarak geleceğe yönelik adımlar atmalıyız. Buna yönelik çalışmalarımız ve mücadelemiz devam edecek." dedi.

Duran topları savunmakta kötü performans sergilediklerini aktaran Alaş, "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüm. Taraftarımızdan da özür diliyoruz. Bundan sonraki haftalarda daha iyi bir Hatayspor izletmek için mücadelemize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

