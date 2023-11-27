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Spor

Servet Çetin: Galibiyete daha yakındık

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Çetin, galibiyete daha yakın olan tarafın kendileri olduğunu dile getirdi.

27 Kasım 2023 Pazartesi 22:35 - Güncelleme:
Servet Çetin: Galibiyete daha yakındık
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Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Trabzonspor maçından sonra dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Servet Çetin yaptığı açıklamada, "İyi bir maç seyrettirdik. İki takım da golü düşündü. Yine içeride kazanamadık. Stres yapmıyoruz, yapacak bir şey yok. Ankara, Adana, Hatay maçında kazanamadık. İzlemeden konuşan insanlar oluyor. Bizim geçiş takımı olduğumuzu söylüyorlar ama bu yanlış. Bugün gördünüz oyun oynamak isteyen bir takımız ama olmadı. Bir yerde kıracağız bunu. Puan olarak iyi değiliz ama oyun olarak da kötü değiliz. Futbolda oluyor bunlar. Kazanmaya yakın olan bizdik. Yapacak bir şey." dedi.

"GALATASARAY İLE FENERBAHÇE DE YAPIYOR"

Yapılan eleştirilere cevap veren Servet Çetin: "Allah'ın dediği olur. Biz sahada elimizden geleni yapıyoruz. Benim tek ricam, maçlarımızı izleyip öyle yorum yapsınlar. Her türlü eleştiriye açığız. Oynadığımız her maçta biz galibiyete daha yakındık. Skora bakıp yorum yapmasınlar. Sanki kötü oynuyormuşuz gibi bir ortam oluyor. Yaptığımız işe biraz saygı duysunlar. Biz bu işe emek veriyoruz. Milli arada Trabzonspor'u analiz ettik. Nasıl delebiliriz diye çalıştık. Herkes geçiş yapıyor. Fenerbahçe de yapıyor, Galatasaray da yapıyor. Yapılan yorumlara biraz dikkat etsinler." ifadelerini kullandı.

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