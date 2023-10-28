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Spor

Servet Çetin: İyi bir galibiyet aldık

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Alanyaspor karşısındaki galibiyetin ardından görüşlerini aktardı.

28 Ekim 2023 Cumartesi 19:55 - Güncelleme:
Servet Çetin: İyi bir galibiyet aldık
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Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok enteresan bir maç oynadıklarını söyledi.

İlk yarıya çok iyi başlamadıklarını anlatan Çetin, "Alanya takımı özellikle çabuk oyuncularıyla, arkaya sarkıttığı oyuncularla tehlikeler yarattı. O ara biraz bocaladık ama ilk yarıyı berabere kapatıp içeriye girdik. İkinci yarıda biz bu sefer iyi başladık. Pozisyonumuz falan da vardı. Tam iyi oynayıp iyi futbol derken duran toptan bir gol yedik. Bu bizi biraz üzdü. Sonradan tabii yaptığımız hamlelerle oyunu değiştirmeye çalıştık. Oyuncu arkadaşlarım maçı bırakmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. İyi bir reaksiyon gösterdiler." diye konuştu.

Çetin, hak ettikleri bazı maçlarda puanlar kaybettiklerini de savunarak, "Bugün son dakikalarda da olsa 3 puan almayı başardık. Oyuncularımı emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet aldık." dedi.

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