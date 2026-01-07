Servet Çetin: Kadro oluşturmakta zorlanıyoruz

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, takımının güncel durumu, hedefleri, Türk futbolundaki bahis soruşturması, Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig arasındaki farklar, A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti, futbolculuk kariyeri ve daha birçok konuda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Sarıyer ile ligin ilk yarısında geride bıraktığı süreci değerlendiren Çetin, "Gelmeden önce analiz yaptık. Hangi bölgelerin eksik olduğunu, takımın neye ihtiyacı olduğunu bilerek geldik. İnanın beklediğimizden daha zor bir ortamla karşılaştık. Fiziksel açıdan çok iyi konumda değildik. Takımı; moral, motivasyon, öz güven olarak daha iyi bekliyorduk. Skorların gelmemesi, puanların alınamamasıyla karşımızda yıkık bir takım bulduk. Önce mental olarak toparlamaya, öz güven vermeye çalıştık. Bunun akabinde de çok fazla yüklenmeden takımı fiziksel olarak da bir yere getirmeye çalıştık. Bu da çok kolay değil. Bu arada maçlar da oynanıyordu. Biraz daha fazla puan da alabilirdik. Bazen hakemler, bazen hatalarımızdan dolayı kaybettiğimiz puanlar var. İlk yarıyı çok daha iyi konumda bitirecektik ama bence beklediğimizin üstünde puan topladık. En büyük eksiklerimizden birisi alternatif oyuncularımız yok. Maçta 1-0 öne geçiyoruz hücum hattında 2-3 etkili oyuncularımız olsa oyuna sokup, maçı çevireceğiz, 2 ya da 3 atacağız ama maalesef bakınca maçlarımız hep 1-0 bitiyor. Şu an işler daha da zorlaştı. 7 oyuncuyla ayrıldık. Şu an maalesef hala takviye yapamadık. Yönetimimiz, başkanımız ellerinden geleni yapıyor, bizler de aynı şekilde. 7/24 oyuncu izliyoruz, yatana kadar oyuncu izliyoruz. Bir şekilde takıma birkaç oyuncu katmamız lazım yoksa büyük sıkıntı yaşayacağız. Şu anda Iğdır FK maçı yaklaştı, akabinde de Boluspor ve Çorum FK ile oynayacağız. Bu takımlardan puan almadığımız takdirde büyük sıkıntılar yaşarız. Bunun için de bir kadro lazım, oyuncu topluluğu lazım. Şu an için gerçekten durumumuz zor, inşallah bir an önce oyuncuları alırız ve takımı bir yerlere getiririz" diye konuştu.

"KADRO OLUŞTURMAKTA ZORLANIYORUZ"

Çeşitli mevkilerde eksik olduklarını ve kadro kurarken zorlandıklarını ifade eden 44 yaşındaki teknik adam, "Geldiğimiz günden beri forvetsiz oynuyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan biri orası. Ne direkt forvetimiz var ne de alternatifi. Son maçta ben 8 numarayı forvet oynattım, düşünün nelerle uğraştığımızı. Belki bu hafta 3-4 pozisyonda oynama yapacağım. Dembele de sakatlandı, o da 10 gündür tedavi sürecinde. Şu an Camara'nın dışında elimizde kenar oyuncusu yok. Kadro oluşturmakta zorlanıyoruz. Bu maçlardan puan aldığımız takdirde biraz rahatlayacağız. İşin açıkçası ben de nasıl sıyrılacağımı bilmiyorum. Sabah akşam çalışıyoruz ama hala takıma destek olacak oyuncuları katamadık maalesef" açıklamasında bulundu.

"TAKIMLARIN OYNAMAYAN OYUNCULARINA, KALECİLERİNE TEKLİFLER SUNUYORUZ AMA MAALESEF ALAMIYORUZ"

Transfer yaparken kulübün bütçesini de göz önünde bulundurmak durumunda olduklarını söyleyen Servet Çetin, "Biz buraya gelmeden önce zaten hedef takımın kümede kalmasıydı. Şu anda da lig böyle bitmiş olsaydı küme hattındayız, korkuyoruz yani. Şöyle de bir şey var; kulübün bütçelerini de düşünmek zorundayız. Buna göre de oyuncu tercih etmek durumunda kalıyoruz. Dikkat edin özellikle bizim ligimizde, ligin belli başlı takımlarının oynamayan oyuncularını tercih ediyoruz. Onların faydalanamadığı, belki 2. ya da 3. sıradaki oyuncularını alıp onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, onları da alsak iş yapacağımızı düşünüyoruz ama maalesef onları bile katamıyoruz. Takımların oynamayan 3. oyuncularına, kalecilerine teklifler sunuyoruz ama maalesef alamıyoruz. En büyük sıkıntı bu. Böyle devam ederse büyük sıkıntılar yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"KAÇ SENEDİR GALATASARAY VE FENERBAHÇE ARASINDA LİG DEVAM EDİYOR"

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin diğer rakipleriyle makası açtığının ve bunun ligin genel seyri açısından handikaplara sebep olacağını düşündüğünü belirten Çetin, "Tabii ki iyi bir şey değil. Şu an maliyet olarak katmış oldukları oyuncular, transfer ettikleri kaliteli ayaklar diğer takımlarla mesafeyi açtı. Burada rekabet ikisi arasında olmuş oluyor. Bu makas açıldığı zaman işin açıkçası keyif olmuyor. Ben bu işi yaptığım için söylüyorum; makas açıldığında maçlardan çok fazla keyif almıyorum. Eskiden bence daha keyifli, daha çekişmeliydi, rekabet ortamı daha iyiydi. Bu rekabet ortamını kaybettik. Kaç senedir Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir şekilde lig devam ediyor. Diğer takımlar da koptukları zaman işten iyice uzaklaşıyorlar. Bence en büyük handikaplardan biri, iki takımın mesafeyi açması" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN ŞİKE YAPAN HAKEM VARSA ONLARIN TESPİT EDİLMESİ"

Türk futbolundaki bahis soruşturması ilgili zamanlamayı yanlış bulduğunu ve şike yapan hakem varsa tespit edilip, onların cezalandırılması gerektiğini aktaran Servet Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zamanlamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Eski zamanlarda 3-5 TL için keyfi bahis oynayan oyuncu sayısı bence çok fazladır. Keyfi bir işse, eğlencesine yapılan bir şeyse ceza verilmesini çok doğru bulmuyorum. Çünkü bir kazanç yok, herhangi bir maç satma yok, şike yok ve bunlar yoksa verilen cezaların ağır olduğunu düşünüyorum. Önemli olan şike yapan hakem varsa onların tespit edilmesi. Dışarıdan alışveriş yapan oyuncular olabilir, bunları tespit edebiliyorlarsa büyük cezaları bunlara vermeleri gerekiyor. Bulabiliyorsa direkt maçlara etki eden kişileri bulup, cezalandırmak doğru olurdu. Bence en büyük yanlışlardan biri de bu. Maça kim etki edebilir? Oyuncu etki edebilir, en başta da hakem etki edebilir. Bunlara ceza verilmesi daha doğru olurdu diye düşünüyorum."

"YABANCIYA KARŞI OLDUĞUMDAN DEĞİL AMA HEP YERLİDEN YANA YORUMLARIM OLDU"

Kendisinin de dahil olduğu jenerasyondan Arda Turan, Selçuk İnan, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz gibi genç ve yerli teknik direktörlerin ligde daha çok tercih edilmesini olumlu bulduğunu belirten ve iletişimlerinin sürdüğünü aktaran Çetin, "Herkes bir şekilde başarılı. Bir şekilde güzel işler yapıyorlar. Bu değişimin geç olduğunu düşünüyorum. Teknolojiyi kullanan, kafasını tekniğe, taktiğe daha fazla yoran, oyuncunun dilinden daha çok anlayan genç hocalara ihtiyaç var. Genelde herkes kendi ülkesindeki hocaları tercih ediyor. Bunu herkes yapabiliyor. Yabancının ne farkı var? Yabancıya karşı olduğumdan değil ama oldum olası futbolcuyken de antrenörken de hep yerliden yana yorumlarım olmuştur. Görüyorsunuz, çok kısa sürede bir yerlere gelip yine de başarılı olan bir sürü hoca var. Bence bu fırsatların verilmesine geç bile kaldık. Özellikle oyuncu alışverişlerinde çok iletişimimiz oluyor. İhtiyaç duyduğumuz, eksik gördüğümüz pozisyonlarda onlarda oynayan veya az süre bulan oyuncularla temasa geçip istiyoruz. Nitekim yakın zamanda da istediğimiz bir oyuncu var, perşembe günü netleşecek. Bu diyaloglar içerisinde olmak zorundayız, oluyoruz da ve birbirimize faydamız da oluyor. Bu işin olmazsa olmazı" şeklinde konuştu.

"TIRNAKLARIMLA KAZIYARAK GELMEYE ÇALIŞIYORUM"

Teknik direktörlük kariyerinde en zirve hedefinin ne olduğunun sorulması üzerine Servet Çetin, "Yaklaşık 8-9 sene Süper Lig'de yardımcı hocalık yaptım. Sonrasında antrenörlük yaptım, direkt Süper Lig'de başladım ve akabinde 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ve Sarıyer'in başında oldum. Mevcut hoca gruplarında en tecrübeli hocalardan biriyim. Tabii bunu dile getirmek, ifade etmek bize yakışmaz. İşimizle, başarımızla bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Zor görevler aldım. Sivasspor'da Sivas tarihinin en ucuz takımını kurduk. 16 yaşında bir oyuncu oynattım. Rey Manaj, 2 senedir oynamıyordu, ben transfer ettim. Oradan da alnımın akıyla çıktığımı düşünüyorum. Keza Amed Sportif Faaliyetler'e gittiğimde ligin 18. sırasındaydı. Kümede tut dediler, neredeyse play-off'a gidecektik. Sarıyer'e geldiğimde yine 9 haftada 4 puan almış 18. sıradaki bir takımı aldım. Gerçekten sürekli zor işlerle mücadele ediyorum. Düşünün bazı takımlar kuruldu, onlar benim elimde olsa çok farklı şeyler olurdu. Bazen kendi oyunumdan da ödün veriyorum, skor elde edebilmek, puan alabilmek için istemediğim şeyler de yaptırıyorum. İşin açıkçası tırnaklarımla kazıyarak gelmeye çalışıyorum. Bundan gocunmuyorum. Kimsenin de destek olmasına, kimsenin de arkamda gitmesine gerek yok. Emeklerimle bir şekilde geleceğim. Zor süreçler geçiriyorum. Sürekli Süper Lig'de çalışacak potansiyelimin fazlasıyla olduğunu da biliyorum. Ama maalesef ortamda, imkanlarda bu şekilde çalışıp, bu şekilde kendimizi kanıtlayıp bir yerlere geleceğiz. Çok tecrübeli olduğumu, iki lige de çok hakim olduğumu söyleyebilirim" diye cevap verdi.

"ÜLKEMİZİN MİLLİ TAKIMININ BAŞINDA BİR YABANCI HOCA OLMASINI BEN İSTEMİYORUM"

A Milli Futbol Takımı'nı ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'yı başarılı bulduğunu ancak gönlünün milli takımı yerli teknik adamların çalıştırmasından yana olduğunu da ifade eden Çetin, "Montella'yı sonuç olarak başarılı buluyorum. Oyuncularla diyaloglarının da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama ülkemizin milli takımının başında bir yabancı hoca olmasını ben istemiyorum açıkçası, bunu şahsım adına söylüyorum. Bunu açık ve net şekilde söyledim. Her zaman da söylüyorum; isterse dünya şampiyonu yapsın bizi ama milli takımımızın başında yerli hoca olmasından yanayım. Ben yabancıdan yana değilim. Fakat hoca da başarılı gerçekten. İnşallah daha da başarılı olur. İnşallah kupayı da alırız. Tabii ki destekliyoruz, dualarımız her zaman onlardan yana ama yerliden yanayım. Başarısız olacaksak da yerlilerle olalım. Yabancılarla da çok fazla başarılar elde ettiğimizi de söyleyemem. Türk hoca da yapar bu başarıları. Şampiyon olamıyoruz, gruplardan zor çıkıyoruz, bunları herkesin yapabileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"MASKELER ŞİMDİ ÇOK ŞIK DURUYOR, BENDEKİ ÇOK ÇİRKİNDİ, GÖRSEN KORKARDIN"

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in maskesinin bir ikon haline geldiğinin ve kendisinin de Osimhen'den önce futbolculuk kariyerinin bir döneminde maskeyle oynadığının hatırlatılması üzerine Servet Çetin, "Bu işin eziyetini çekenler bizler olduk. Bizim maskemiz bile çok kaliteli değildi. Ben o maskeyi taktığımda görüşüm çok kısıtlıydı, net göremiyordum. Bazen topu sürerken tam hesap edilerek görüş açısını ayarlayacak şekilde olmadığı için maskeyle oynarken rahatsız oluyordum. Tabii şimdi teknoloji gelişti, yüze uygun, görüş açısını kapatmayan maskeler çıktı. Osimhen ona alıştı ve onunla oynamaya devam ediyor. Ben kafa topuna çıkardım bazen topu görmezdim. Maskelerin de kalitesi arttı. Şimdi çok şık duruyor, bendeki çok çirkindi. Beni görsen korkardın, Drakula falan zannederdin" şeklinde konuştu.

"OSİMHEN VE ICARDİ'DEN SONRA ÇOCUKLARIN GALATASARAY SEVGİSİ ARTTI"

Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin Galatasaray'a ciddi katkılar sağladığını söyleyen Çetin, "İnanın Osimhen ve Icardi'den sonra gençlerin, çocukların Galatasaray sevgisi bence arttı. Galatasaray'ın bu anlamda çok taraftar kazandığını düşünüyorum. Zaten ikisi de çok iyi, çok kaliteli oyuncular. Galatasaray'a büyük katkı sağladılar, özellikle taraftar çekme anlamında. İkisi de değerli oyuncu olduğu için kulübün hem reklam yüzü olup hem de taraftar toplama anlamında çok etkili oldular" dedi.

"SKRİNİAR İYİ OYUNCU AMA ABARTILDIĞI KADAR DA DEĞİL"

Süper Lig'de en beğendiği üç stoperin sorulması üzerine Servet Çetin, "Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Batagov'u söyleyebilirim. Herkes Skriniar'ı söylememi bekliyor. İyi oyuncu ama abartıldığı kadar da değil. Skriniar sert, havadan iyi, tek hamleli bir oyuncu. Pozisyonu doğru aldığı için fazla sırıtmıyor. Diyecekler ki, 'Hocam sen nasıldın?'. Ben çabuk oyunculara karşı oynardım. Mesela Sanchez'in ikinci hamlesi var, rakip topla üzerine gidip geçtiği zaman devam edebiliyor. Bunu detaylı olarak söyleyeyim ki insanlar nedenini anlasın; Skriniar tek hamleli bir oyuncu olduğu için, topu alamadığında çalım yiyor ve pozisyonunu kaybediyor. Bu yüzden Skriniar'ı söylemedim" ifadelerini kullandı.

Dünya futbol tarihinde en beğendiği savunma oyuncularını da açıklayan Çetin, "Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, Paolo Maldini, ilk aklıma gelenler. Puyol var mesela, çabuk, ikinci hamlesi var. Rakip santrfora basan, çalım yediği zaman tekrar karşısına geçen, ikinci hamlesi olan oyuncuları daha çok seviyorum" diye konuştu.

"2008 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NI TAMAMLAMAK İSTERDİM"

A Milli Futbol Takımı'nın yarı final oynadığı 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sakatlığından dolayı tüm maçlarda yer alamadığını ve geçmiş kariyerine bakınca bunun üzüntüsünü yaşadığını aktaran 44 yaşındaki teknik direktör, "EURO 2008'de ilk maç olan Portekiz maçının 7. dakikasında iç yan bağlarım yırtıldı, maçı tamamladım. Ondan sonra İsviçre ve Çekya maçlarını sakat sakat tamamladım. Turnuvayı tam olarak tamamlamak isterdim. Çünkü çok formdaydım, çok iyiydim. İç yan bağlarım yırtık olmasına rağmen çok iyi performans gösterdim. Hırvatistan ve Almanya maçlarında oynamadım, o benim içimde kaldı açıkçası" değerlendirmesinde bulundu.

"MARSİLYA İLE ANLAŞMIŞTIM, AVRUPA YOLCULUĞU DA YAPSAM DAHA İYİ KARİYERİM OLACAKTI"

Futbol kariyerinde bir dönem Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmasına rağmen transferin gerçekleşmediğini ve Avrupa'ya gidememiş olmanın içinde ukde kaldığını açıklayan Servet Çetin, "Birkaç sefer Avrupa'ya transferim söz konusu oldu. Marsilya ile anlaştık. 8.5 milyon Euro bonservis vermişlerdi. Her şey tamamlanmıştı, ben antrenmanlara çıkmıyordum. Avrupa yolculuğu da yapmış olsam çok daha iyi bir kariyerim olacaktı. Nasipten ötesi olmuyor. Çok ciddi teklifler gelmesine ve bir takımla da anlaşmama rağmen olmadı" şeklinde konuştu.

'Türkü Baba' lakabıyla da anılan ve türkü dinlemeyi çok sevdiği bilinen Servet Çetin, son olarak en sevdiği türkülerle ilgili ise, "Çok var aslında. Şimdi mesela söylüyorum ama sonrasında 'Bunu nasıl söylemedim' diye aklıma geliyor. İlk olarak Ender Balkır'ın 'Ruhumda sızı' türküsü var. Cengiz Özkan'ın 'Bir ay doğar ilk akşamdan' türküsü var. İlk bu ikisi geldi aklıma" diyerek sözlerini tamamladı.