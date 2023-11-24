Servet Çetin: Ligin en iyisi Galatasaray'da

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'la ikişer kez şampiyonluk yaşayan, A Milli Takım formasını 59 kez terleten Servet Çetin, Antalyaspor altyapısı, Trabzon, Konya ve Sivas'taki yardımcı antrenörlük görevlerinin ardından bu sezon Sivasspor'da teknik direktör olarak dümenin başına geçti. 42 yaşındaki hoca, hedefleri, Süper Lig ve Türk futbolu hakkında konuştu.

"GEÇ BİLE KALDI"

İlk kez kendi kanatlarınızla uçmak nasıl?

"Çok tecrübeli olduğumu ifade edebilirim. Futbolu bıraktım, ara vermeden antrenörlüğe başladım. 7 sene yardımcıydım. Geç bile kaldım ama pro-lisans almak zaman aldı."

"KAVRULA KAVRULA GELDİM"

Pek çok isim pro-lisanssız hocalık yapıyor. Çok önemli midir bu belge?

"O sahaya girecekseniz, belgeniz olması gerekiyor. Kimseye 'Belgesi bile yok, başkasının belgesini kiralıyor' kozunu vermem. Kendimi övmüş gibi olacağım ama kavrula kavrula geldim. İşime hakimim, transfere hakimim."

"YENİ İNSANLAR GİRMELİ"

Genç bir jenerasyon, müthiş bir sirkülasyon var. Sezon ortası gelmeden Şenol Güneş de dahil birçok hoca gitti. Yorumunuz nedir?

"Yeni insanların girmesi gerek bu sektöre. Emre (Belözoğlu), Ömer (Erdoğan), Çağdaş (Atan), herkes bir şeyler yapma derdinde. Şu anki nesil teknoloji ve bilimi işin içine katıyor."

"YERLİLERDEN YANAYIM"

Yerliler iyi işler yapıyor ama A Milli Takımı Kuntz'dan alıp Montella'ya teslim ettik?

"Oyuncuyken de böyle düşünüyordum saha içinde de dışında da yabancıya karşıyım. Montella'nın 4 maçta yaptıklarıyla gurur duydum. İnanıyorum ki EURO 2024'te çok iyi işler yapacak ama bunlardan bağımsız, yerliden yanayım. 14 yabancı hakkı var. Herkes kullanıyor. Bizde sayı 13. Önceden yapılan sözleşmeler elimizi bağlıyor. Türk bulabilsem sayıyı asgariye indiririm. Zamanla bunu yapacağım."

"RIZA HOCA BAŞARI OLACAKTIR"

Sivas'ta antrenörlüğünü yaptığınız ve görevi devraldığınız Rıza Çalımbay Beşiktaş'la anlaştı. Rıza hoca, bu takımı ayağa kaldırır mı?

"Rıza Hoca'nın başarılı olacağından eminim. Ocak ayına kadar olan süreyi iyi geçerse, takviyeler isteyecektir. Genel olarak bakınca Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Bir iki nokta transferle toparlanır. Kendisine saygı duyuyorum. Bu işe emek veren, ender insanlardan biri. Beşiktaş için doğru isimdi. Hocamıza sabır gösterirlerse, başarılı olur."

"İYİ BİR YERE GELİRSEM ÇIKARTIRIM"

Küpeler de çok dikkat çekici. Bir gün çıkar mı?

"Erkek adam küpe takar mı? diyenlerdendim. Küpe takıyorum diye millet eleştiriyordu. Elin yabancısı takınca bir şey yok. Çıkarmayı düşünüyordum ama eleştiriler sonrası takmaya devam ettim. Böyle de hoca olurmuş dedirtmek için. İyi bir noktaya gelince çıkaracağım."

Orası neresi Milli Takım mı şampiyonluk mu?

"Zamanı gelince göreceksiniz."

BURAK YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI

Burak Yılmaz'ın açıklamaları çok tepki çekti. Soyunma odasını dışarı taşıması hata mıydı?

"Hata olarak değerlendirmemek lazım. Sonuçta kötü bir dönem geçiriyorlardı. Sakatları çoktu. Kadro kurmakta zorlanıyordu. Yorumlar olumsuz etkiledi. İyi insandır. Kimseye zararı olmayan. Herkesin iyiliğini düşünen biridir. Gerilim ve stresle yapılan açıklamalar diye düşünüyorum. Kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Kendini ifade edememiştir. Ocak ayına kadar sabır gösterilebilirdi. Beşiktaş'ın kadrosu gerçekten çok iyi."

"ÇOCUKLARINA BIRAKACAĞI MİRAS"

Ailenizden aldığınız en büyük öğüt? İki çocuğunuza bırakacağınız miras gibi bir söz var mı?

"Haram yeme, kul hakkı yeme. Ahlaklı çocuk yetiştirmek gerçekten zor. Her şey maddiyat olmuş ama onlardan kul hakkını yememelerini isterim. Hak yemek en büyük günah. Ben 11 kardeşli, durumu iyi olmayan bir ailede büyüdüm. Babam az bulup, az yedirmiştir ama hiç haram yedirmemiştir. Belki de babamın yaptığı o şey, bugün bizi bir yerlere getirdi. Belki haram yedirse iyi futbolcu olamayacaktım."

F.BAHÇE VE G.SARAY FORVETLERİ

Siz iyi bir defans oyuncusuydunuz. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın forvet hattını nasıl yorumlarsınız? Onları tutmak zor mudur?

"Dzeko'ya karşı da oynamışlığım var. İki takımın da forvetleri enteresan. Maçı izliyorsunuz, İcardi hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor ama düğümü çözüyor. İnanılmaz yerlerden çıkıyor. Çok zeki bir oyuncu. Gideceği yeri, alacağı pozisyonu çok iyi biliyor. Son vuruşları da iyi. Koşu mesafesi filan düşük kalıyor ama adam tam bir golcü. Dzeko'ya bakıyorsunuz fiziği, tecrübesi çok iyi, kaptanlık verilmiş. Tadic keza öyle. Bu sene Fenerbahçe biraz daha enerjik. Aralarındaki maçlar zevkli olacak."

"EN İYİSİ GALATASARAY'DA"

Ligin en iyi stoper hattı kimde?

"Galatasaray'da. Daha oturmuş bir savunma hattı var. Sacha Boey var orada. Geçen senenin yıldızı Nelsson yedek kalıyor."

"İSMAİL HOCA ÖZ GÜVEN AŞILADI"

Yabancıya karşısınız ama ben iyi yabancıların, yıldızları oynattığını düşünüyorum. 37 yaşındaki Dzeko'nun formu sonrası İrfan Can Kahveci iki senedir gösteremediği patlamayı yaptı gibi. Katılır mısınız?

"Ben ona bağlamıyorum. Ben de futbol oynadığım için futbolcu öz güven bekler. O öz güveni verirseniz koşar. Yine aynı koşuyor ama gelen hocadan dolayı daha öz güvenli olabilir. Bence ortamları çok iyi. İsmail hoca yerlilere öz güven aşıladığı için performansları artmıştır. İyi bir takım oldular."

"HAKEMLER DÜZELMEZ"

Hakemler nasıl düzelir, eleştiriler nasıl biter?

"Düzelmez. VAR var, daha ne olsun. VAR olduğu halde hata oluyorsa buna insan açıklama yapamıyor. VAR olmadan önce 'İnsansın hata yapabilirsin' diyorduk, VAR'a rağmen hatayı kabullenemiyorum. Hak yeniyor. Göz göre göre hak yenmesi zoruna gidiyor insanın."

"TAKIM TUTMUYORUM"

İkisinde de şampiyonluk yaşadınız. Galatasaray ve Fenerbahçe aynı anda arasa 'gel bize hoca ol' dese hangisini tercih edersiniz?

"Hiçbir zaman takım tutmadım. İnsanlara şunu aşıladım. Hangi formayı giyersem onun için elimden geleni yaparım. İsim vermeyeyim ama bazı arkadaşlarım var Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle özdeşleşiyor. Yarın bir gün diğer takımda nasıl çalışacaksın. O günkü şartlara bakarım hangisi uygunsa ona giderim."

SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Müthiş bir fikstürünüz var. Pazartesi Trabzonspor, sonrasında Fenerbahçe, Konya ve Galatasaray'la oynayacaksınız. Bu fikstürde Sivsaspor batar mı, çıkar mı?

"Zor bir sürece girdik. İçeride bazı maçları kazanamadık. Çok pozisyona girdik ama gol atamadık. Futbol bu, herkes herkesi yenebilir. Şu an Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor sivrilen ekipler. Üst düzey oynuyorlar. Adana Demir'den bir puan aldık. Diğerlerinden de alırsak bizim için iyi olur. Fikstürden yönetim de tedirgin ama onlara da söyledim belki hepsini yeneceğiz ve herkes bizi konuşacak. Stres ve gerginliğim yok."

TRABZONSPOR MAÇI

Trabzonspor Abdullah Avcı ile çıkışa geçti. Bu maça nasıl hazırlandınız?

"İşimiz gerçekten zor önce onu söylemeliyim. Abdullah hocanın (Avcı) takıma dokunuşları kendini göstermeye başladı. Artık daha doğru karşılama yapıyorlar. Geçişleri iyi ve dengeli bir takım oldular."

"FUTBOLCU MAÇ SEÇER"

Büyük rakiplere karşı oynarken futbolcuyu konsantre etmek daha mı kolaydır? Futbolcu maç seçer mi?

"Seçer... Konsantrasyon olarak seçer. Büyük takıma karşı oynanacak maçlarda oyuncuya dokunmaya gerek yok. Uykusuna bakıyor, beslenmeye bakıyor, konsantre oluyor. Denk takımlara karşı konsantrasyon zor."

"İNŞALLAH DÜŞÜŞLERİ BİZE DENK GELİR!"

Gerçi ilk yenilgilerini aldılar ama Fenerbahçe ile Galatasaray 'koptu gidiyor' gibi bir görüntü mevcut. 'Şu an iki büyük ve diğerleri var' yorumuna katılır mısınız?

"Daha çok hafta var. Avrupa'da maçlar oynuyorlar, form düşüklükleri, sakatlıklar olacak -ki- F.Bahçe stoper hattında bunu yaşadı. Ama şu an için gerçekten futbol ve kadro olarak iki takım gayet iyiler. İnşallah düşüşleri bizim maçlara denk gelir."