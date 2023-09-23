İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2023 Cumartesi / 9 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Servet Çetin: Maçı erken koparabilirdik
Spor

Servet Çetin: Maçı erken koparabilirdik

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Servet Çetin açıklamalarda bulundu.

IHA23 Eylül 2023 Cumartesi 20:28 - Güncelleme:
Servet Çetin: Maçı erken koparabilirdik
ABONE OL

EY Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, deplasmanda oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İvme bir şekilde bize doğru dönecek" dedi.

"NASIL OYNANMASI GEREKİYORSA ÖYLE OYNADIK"

EY Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çetin, "Çok çekişmeli, iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Zeminden kaynaklı bazı şeyleri yapamadık ama ona da önlem almıştık. Genel olarak deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Fazlasıyla pozisyonumuz var. Maçı kopartabilecek pozisyonlarda yakaladık ama maalesef değerlendiremedik. Son dakikalarda direkten dönen pozisyonumuz var. Gol olsa şuan farklı şeyler konuşuyorduk. Ben oyuncu arkadaşlarımın mücadelesinden, arzu ve isteklerinden gayet memnunum. Geçen hafta kaybetmemize rağmen galibiyeti hak etmiştik. Maalesef mağlup olmuştuk. Bunun son bulacağını düşünüyorum. Bu oyun anlayışını sürdürdüğümüz sürece puanlarımızı alacağız. İvme bir şekilde bize doğru dönecek. Yeter ki oyuncu arkadaşlarım bu özveriyi yakalasınlar. Eksik oyuncularımız var. Onlarda geldiği zaman çok iyi bir takım olacağız" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.