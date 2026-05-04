İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2049
  • EURO
    52,8971
  • ALTIN
    6558.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Servet Çetin, Sarıyer'e veda etti

Servet Çetin, sosyal medya üzerinden Sarıyer camiasına veda etti. Deneyimli teknik adam, zorlu süreçte verilen mücadelenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

IHA4 Mayıs 2026 Pazartesi 22:21 - Güncelleme:
Servet Çetin, Sarıyer'e veda etti
ABONE OL

Teknik Direktör Servet Çetin, Sarıyer Spor Kulübü camiasına veda mesajında, "Görevimi layıkıyla tamamlamanın sevinç, gurur ve onurunu taşıyorum. Yaşanan bu süreç ve alınan bu sonuç; takımımız ve bizler için inancın, disiplinin ve birlikteliğin neleri değiştirebileceğini gösteren önemli ve çok değerli bir deneyim oldu. Sarıyer Spor Kulübü'nün benim için yeri her zaman ayrı olacaktır" dedi.

Teknik Direktör Servet Çetin, sosyal medya hesabından Sarıyer'e veda etti. 45 yaşındaki teknik adam mesajında, "10. haftada 4 puanla 18. sırada olan takımımızın küme düşeceği yönündeki kamuoyu öngörüsüne rağmen ekibimle birlikte elimizi taşın altına koyarak çok zor bir göreve talip oldum. Ekibim, oyuncularım, kulüp çalışanlarımız ve pek tabii ki büyük Sarıyer taraftarının da desteğiyle büyük bir emek vererek ortaya koyduğumuz mücadeleyle sezon sonunda ligi play-off potasının 8 puan gerisinde 12. sırada tamamlayarak görevimi layıkıyla tamamlamanın sevinç, gurur ve onurunu taşıyorum. Yaşanan bu süreç ve alınan bu sonuç; takımımız ve bizler için inancın, disiplinin ve birlikteliğin neleri değiştirebileceğini gösteren önemli ve çok değerli bir deneyim oldu. Sarıyer Spor Kulübü'nün benim için yeri her zaman ayrı olacaktır. Başta oyuncularım olmak üzere, ekibime, kulüp çalışanlarına ve güzide taraftarımıza teşekkür eder, Sarıyer Spor Kulübü camiasına 2026-2027 futbol sezonunda şimdiden başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Ekim 2025'te göreve gelen Servet Çetin, Sarıyer'in başında ligde 29 maça çıkarken, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.