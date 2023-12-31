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Spor

Servet Çetin, Sivassporlu futbolcularla vedalaştı

Sivaspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Servet Çetin, takımıyla vedalaştı. Başarılı çalıştırıcı ve ekibine kulüp tesislerinde veda programı düzenlendi.

AA31 Aralık 2023 Pazar 18:22 - Güncelleme:
Servet Çetin, Sivassporlu futbolcularla vedalaştı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor ile yollarını ayıran teknik direktör Servet Çetin, futbolcularla vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çetin ve teknik heyeti için kulüp tesislerinde veda programı düzenlendi.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, ayrılığın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, "Buraya gelirken sizlere adaletli davranacağımı, adil olacağımı ve hak edeni oynatacağımı söylemiştim. Kime göre adalet? Bana göre adil olabilir ama size göre olmayabilir. Benim doğrum size yanlış gelebilir. Ancak şuna inanın, hiç değilse vicdani ve insani olarak bunu yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Takımdaki herkese adil davranmaya çalıştığını vurgulayan Servet Çetin, "Bilmeden, istemeden kırdığım insanlar varsa, hakkınızı helal edin. Bilerek kırayım, inciteyim yapısında bir insan değilim. Sonuçta futbolu ben eğlence olarak görüyorum. Onun için bir arkadaşımı kırmak istemem, kırmam da. Sizi canı gönülden takip edeceğim. İnşallah sezonu da çok güzel bitirirsiniz. Tekrar hakkınızı helal edin. İnşallah görüşürüz. Belki başka takımda, dışarıda karşılaşırız. Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun. Böyle şeyler gayet normal. Hepinizden Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin ve teknik ekibi, futbolcularla vedalaştıktan sonra kulüpten ayrıldı.

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