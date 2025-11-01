İSTANBUL 21°C / 13°C
Spor

Servet Çetin: Talihsiz goller yedik

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne 3-0 yenilen Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA1 Kasım 2025 Cumartesi 16:52 - Güncelleme:
Servet Çetin: Talihsiz goller yedik
ABONE OL

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, 3-0 biten Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Rakip iyi bir takımdı, geniş kadrosu olan bir takımdı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sarıyer, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, "Rakip iyi bir takımdı, geniş kadrosu olan bir takımdı. Fiziksel açıdan bizden de üstün olduklarını biliyorduk. Bu üstünlüğü biraz topun bizde kalmasıyla, topla oynayarak ellerinden alabilirdik. Talihsiz goller yedik. Zaten bulunduğumuz konum itibariyle de bu yediğimiz basit hatalarla yenilen gollerden sonra da iyice direncimiz düştü. Hatalar olacak, bunlar gayet normal ama şu konumda olduğumuz için biraz bizim canımızı yakıyor işin açıkçası. Bulunduğumuz konum itibariyle maçı 0-0 götürebilseydik biz daha da etkili olabilir, gol pozisyonları bulabilirdik" ifadelerini kullandı.

