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Spor

Servet Çetin: Umarım hakemler haklıdır

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'e 3-1'lik skorla mağlup olan Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

AA19 Aralık 2023 Salı 19:56 - Güncelleme:
Servet Çetin: Umarım hakemler haklıdır
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 3-1 yenilen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, üst üste penaltıların kendilerini oyundan düşürdüğünü söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, "Maça iyi başladık. İstediğimiz zamanda golü de bulduk ama son dakikalardaki penaltı 1-1'e sebep oldu. Başakşehir'in üstün oynayacağını tahmin ediyorduk. İçeriye 1-1 girmemiş olsak daha iyi olacaktı. İkinci yarının başındaki penaltı da bizi oyundan düşürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın hakeminin kararlarını da değerlendiren Çetin, "Umarım hakemler haklıdır. Öteki türlü bizim için sıkıntı oluyor. Nedense bize çok rahat ve emin çalınıyor düdükler. Umarım hakemler haklılardır. Bizim de canımız yanıyor. Burada 1-0 öne geçmişken puan ya da puanlar alabilirdik." ifadelerini kullandı.

Hakemlerin VAR'a rağmen hatalar yaptığını söyleyen Çetin, "Yurt dışında bu kadar hata olmuyor. VAR'a rağmen hatalı kararlar çıkıyor, sıkıntı bu. Hakemlere saygılıyız. Geçen haftaki olayı onaylamıyoruz. VAR olmasına rağmen yapılan hatalar kulüplere zarar veriyor. İnsanlar geriliyor, mutsuz oluyor. Avrupa'da bu kadar olduğunu düşünmüyorum. İstikrarlı kararlar olmuyor. Başka takıma çalınanlar başka bir takıma çalınmadığında sıkıntı yaşanıyor." diye konuştu.

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