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Spor

Servet Çetin: Zorlu bir maçtan önemli bir galibiyet elde ettik

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Sivasspor'un başarılı teknik direktörü Servet Çetin maç sonu açıklamalarda bulundu.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 16:35 - Güncelleme:
Servet Çetin: Zorlu bir maçtan önemli bir galibiyet elde ettik
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktör Servet Çetin, galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çetin, zorlu bir maçtan önemli bir galibiyet elde ettiklerine vurgu yaptı.

Çekişmeli bir müsabaka oynandığının altını çizen Servet Çetin, "Oyunumuz ve topla ilişkilerimiz diğer maçlara göre biraz daha düşüktü. Ancak skor almamız gerekiyordu. Skor elde edilemeyince hiç kimse 'İyi oynadı' diye konuşmuyor. Skora bakıyor. Bu skoru elde ettiğimiz için mutluyuz. Üçüncü golü erken bulamasaydık Pendikspor da gol atabilirdi. Skor önemliydi. İkinci golü yedikten sonra stres yaptık ama hemen öne geçtik. Üç puan aldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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