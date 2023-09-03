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Spor

Servet Çetin'den Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

3 Eylül 2023 Pazar 22:15 - Güncelleme:
Servet Çetin'den Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi
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Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Servet Çetin, mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'ün kararlarıyla oyuna etki ettiğini söyledi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Servet Çetin "Hakem maçın önüne geçti. 38. dakikada Gedson Fernandes'in kırmızı kart görmesi gerekirdi. Oyuncunun ayağı mı kırılmalı? Hakem düdük ağzında gezdi! En ufak bir şeyde Beşiktaş'a bir şey olunca çaldı. Bakhtiyor Zaynutdinov bir müdahalesi var, kart çıkmıyor. Beşiktaş hak etti. Ancak hakem maçın önüne geçti. Gedson en iyi oyuncuları, atılsa oyun başka yere gidebilirdi. Beşiktaş yine kazanabilirdi ama kırmızı olmalıydı." dedi.

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