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Spor

Servet Çetin'den transfer açıklaması

DG Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, yeni sezon hedefine ilişkin, “Sivasspor'u ne kadar yukarılara taşır ne kadar sıralamada üst tarafta bitirirsek ne mutlu bize. Çıtamız yüksek ama diğer takımlarla aramızdaki ufak tefek farklar var. Başarıyı getiren de sadece ekonomi değildir” dedi.

IHA14 Temmuz 2023 Cuma 09:27 - Güncelleme:
Servet Çetin'den transfer açıklaması
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2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da Teknik Direktör Servet Çetin, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

Çetin, yıldız transfer olarak nitelendiren futbolcu arayışında olmadıklarını söyleyerek, "Öyle bir oyuncu alırız ki ismi yoktur ama takımda liderlik yapıp yıldız bir oyuncu olabilir. Bizim öyle isim alalım, yada isimle takımı götürelim diye bir düşüncemiz yok. Biz biraz daha takım oyunu oynamak isteyen, biraz daha mücadelenin üst düzeyde olduğu, bir biri için mücadele eden bir ekip kurmaya çalışıyoruz. O yüzden herkese kapımız açık. Bizim yapımıza uyun ve oyun sistemimize uygun oyuncuları katmaya çalışacağız" dedi.

"FARKLI OYUNCULAR KATABİLİRİZ"

Takımda sözleşmesi biten oyuncularla görüşmediklerini belirten teknik direktör Çetin, "Sözleşmesi biten futbolcularla şuan için bir görüşme yok. Onu değerlendireceğiz, şuan transferlere odaklandığımız için değerlendiremedik. İstediğimiz bölgelerdeki oyuncuları netleştirebilirsek daha sonra içeriye farklı oyuncular katabiliriz. Farklı düşüncelerimiz var. Ana hedefteki oyuncuları tespit edip aldıktan sonra işimiz kolaylaşacak. O konuda daha sağlıklı karar vereceğiz" ifadesini kullandı.

"ERZURUM'DA 4 HAZIRLIK MAÇI YAPACAĞIZ"

Çetin, 17 Temmuz Pazartesi günü Erzurum kampının başlayacağını ifade ederek, "Erzurum kampında oynayacağımız 4 hazırlık maçında 2 rakibimiz belli oldu. Antalyaspor ile Ümraniyespor ile maç yapacağız. 1 tane İran takımı olabilir, 1 tane de Azerbaycan takımı olabilir ama şuan bu 2 maç net değil. Görüşmelerimiz devam ediyor. 4 hazırlık maçı yapacağız bir aksilik olmazsa" dedi.

"BAŞARIYI GETİREN SADECE EKONOMİ DEĞİL"

Servet Çetin son olarak, Sivasspor'un yeni sezondaki hedefinin üst sıralar olduğunu vurgulayarak, "Sivasspor'u ne kadar yukarılara taşır ne kadar sıralamada üst tarafta bitirirsek ne mutlu bize. Çıtamız yüksek ama diğer takımlarla aramızdaki ufak tefek farklar var. Başarıyı getiren sadece ekonomi değil. Doğru oyuncular tercih etmek lazım. Bizim amacımız Sivas'ı en yukarıda, Sivas'a yakışacak şekilde iyi bir yerlerde pozisyon almasını sağlamak" diye konuştu.

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