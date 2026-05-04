  • Servet dökecekler! Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz başarılı performansıyla dikkat çekiyor. İngiliz devi Arsenal, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde izlediği milli futbolcuya tam not verdi. Arsenal, Barış Alper Yılmaz için Cimbom'a rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ4 Mayıs 2026 Pazartesi 09:47
İngiltere Premier Lig devi Arsenal, Galatasaray'da performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz'ı gündemine aldı.

İngiliz ekibinin transfer komitesi, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde izlediği milli futbolcuya tam not verdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN ÇILGIN TEKLİF

Bunun üzerine Arsenal, yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz için sarı-kırmızılıların kapısını rekor bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

İngiliz devinin, milli yıldız için yaklaşık 60 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladığı aktarıldı.

GALATASARAY'I YIKAN MADDE!

Öte yandan Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesindeki madde ise Galatasaray yönetimini düşündürüyor. Yıldız oyuncunun eski kulübü Ankara Keçiörengücü ile yapılan anlaşma gereği, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'si Ankara ekibine verilecek.

SEZON KARNESİ

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, performansıyla göz doldurdu. Bu sezon 48 maçta forma giyen genç oyuncu, 12 gol 15 asistlik performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 26 MİLYON EURO

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 26 milyon Euro olarak gösteriliyor.

