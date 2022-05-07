Servet döktüler! Dünya devi Ali Akman'ın peşini bırakmıyor

NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giyen Ali Akman, birçok Avrupa ekibinin dikkatini çekmeyi başardı. Bonservisi Eintracht Frankfurt'ta olan Ali Akman için geçtiğimiz aylarda da girişimlerde bulunan Arsenal genç golcü için 20 milyon euro ödemeyi kabul etti.

ARSENAL, ALİ AKMAN İÇİN YENİDEN DEVREYE GİRDİ

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giyen Ali Akman için devreye girdi. 20 yaşındaki golcü için 20 milyon euroyu gözden çıkartan İngiliz ekibi geçmişte de girişimde bulunmuş ancak oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Eintracht Frankfurt, satmaya sıcak bakmamıştı. Ada ekibinin ise Ali Akman için yeniden Alman ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi.

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Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman ekibi genç oyuncuya uzun soluklu bir proje olarak bakıyor ve satışına sıcak bakmıyor.

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ALİ AKMAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ali Akman, bu sezon kiralık olarak forma giydiği NEC Nijmegen'de 29 resmi maçın 18'inde ilk 11'de yer aldı. 20 yaşındaki genç golcü bu karşılaşmalarda 6 golle takımına katkıda bulundu.