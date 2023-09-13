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Spor

Servet Çetin: Ankaragücü maçında 3 puan almak istiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, MKE Ankaragücü ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

13 Eylül 2023 Çarşamba 18:41 - Güncelleme:
Servet Çetin: Ankaragücü maçında 3 puan almak istiyoruz
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EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahalarında MKE Ankaragücü ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Çetin, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kompakt bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Özellikle savunmada doğru pozisyon alan enerjik bir takımla oynayacaklarını dile getiren Çetin, "Rakibin 3-4 maçını izledim, gerçekten özellikle rakibi karşılamada çok doğru durup, agresif karşılayan bir takım. Biz de ona göre önlemlerimizi alacağız." dedi.

Sert bir takıma karşı oynayacaklarını, maçın her iki takım açısından da önem arz ettiğini vurgulayan Çetin, "İçeride iki maçımızda berabere kaldık, inşallah 3 puan almak istiyoruz. Hiçbir zaman maçlar kolay değil, bu da zor bir maç. İnşallah hak eden kazanır." diye konuştu.

"SAKATLARIMIZ FAZLA"

Çetin, takımda sakat oyuncuların sayısının fazla olmasının dezavantajını yaşadıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"En büyük sıkıntımız sakatlıklar. Sakatlarımız çok fazla, antrenman ve maç eksikliği olan arkadaşlarımız da var. Açıkçası bizi çok zorluyor. Milli takım arasını değerlendirip hemen hemen bütün oyuncuları hazırlamak istiyorduk ama istediğimiz gibi gerçekleşmedi çünkü sakat oyuncular iyileşmedi. Hazırlık maçında eksiği olan bazı oyuncuları oynatamadık, işin açıkçası gerçekten sıkıntısını yaşıyoruz. Birkaç oyuncumuzun sakatlığı bayağı uzun sürecek diye konuşuluyor, yani doktor raporu öyle. O biraz canımızı sıkıyor. Tam takım olup, güzel şekilde çalışabilirsek çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum."

"İKİ OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ"

Çetin, transferin son günlerine yaklaşıldığını ve çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Hayatımda ilk defa antrenmana telefonla çıktım, az önce içeride bir transfer görüşmesi yapıyordum. İki oyuncu almak istiyoruz ama süreç de daraldı, 2 gün kaldı. İnşallah bu 2 gün içerisinde istediğimiz transferleri bitirebiliriz. Harıl harıl çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile 18 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Futbolcular, çabukluk ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından idmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

  • Sivasspor
  • Teknik Direktör
  • Servet Çetin açıklama

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