Bu sezon Galatasaray'ın parlayan ismi Barış Alper Yılmaz, 3 kulvarda 40 maça çıkarken bunu 5 mevkide oynayarak gerçekleştirdi. 20 kez sağ açık oynayan 23 yaşındaki oyuncu, 7 maç sol kanada geçerken 2 defa da ileri uçta forvet rolündeydi.

OKAN BURUK'UN JOKERİ



Okan Buruk'un jokeri olan milli oyuncu, savunmada 7'si sol bek, 4'ü sağ bek olmak üzere 11 maçta forma giydi. 23 kez ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, sahada kaldığı 2 bin 164 dakikaya 4 gol-7 asist sığdırdı.

ANKARA'DA MAÇI ÇÖZDÜ



Süper Lig'de Ankaragücü deplasmanında sağ bekte oynayan Barış Alper, Davinson Sanchez'e verdiği gol pasıyla maçı çözen isimlerden oldu.

AVRUPA'DAN YAKIN TAKİP



23 yaşındaki çok yönlü milli oyuncuyu Avrupa'dan scoutlar Prag'da da canlı olarak takip edecek.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ



Sezon sonunda İngiltere, İtalya ve Almanya'dan teklifler almasına kesin gözüyle bakılan Barış Alper'e, Galatasaray cephesi 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor.

BU SEZON PERFORMANSI



Galatasaray'da bu sezon 40 maçta sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, 4 gol attı ve 7 asist yaptı.