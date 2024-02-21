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Spor

Servet isteniyor! G.Saray, Barış Alper'in bonservisini belirledi

Süper Lig lideri Galatasaray'da bu sezonun parlayan isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz için sarı-kırmızılı yönetim bonservis bedelini belirledi. Cimbom, jokeri için adeta servet istiyor. İşte detaylar...

Sabah21 Şubat 2024 Çarşamba 09:19 - Güncelleme:
Servet isteniyor! G.Saray, Barış Alper'in bonservisini belirledi
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Bu sezon Galatasaray'ın parlayan ismi Barış Alper Yılmaz, 3 kulvarda 40 maça çıkarken bunu 5 mevkide oynayarak gerçekleştirdi. 20 kez sağ açık oynayan 23 yaşındaki oyuncu, 7 maç sol kanada geçerken 2 defa da ileri uçta forvet rolündeydi.

OKAN BURUK'UN JOKERİ

Okan Buruk'un jokeri olan milli oyuncu, savunmada 7'si sol bek, 4'ü sağ bek olmak üzere 11 maçta forma giydi. 23 kez ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, sahada kaldığı 2 bin 164 dakikaya 4 gol-7 asist sığdırdı.

ANKARA'DA MAÇI ÇÖZDÜ

Süper Lig'de Ankaragücü deplasmanında sağ bekte oynayan Barış Alper, Davinson Sanchez'e verdiği gol pasıyla maçı çözen isimlerden oldu.

AVRUPA'DAN YAKIN TAKİP

23 yaşındaki çok yönlü milli oyuncuyu Avrupa'dan scoutlar Prag'da da canlı olarak takip edecek.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ

Sezon sonunda İngiltere, İtalya ve Almanya'dan teklifler almasına kesin gözüyle bakılan Barış Alper'e, Galatasaray cephesi 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 40 maçta sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

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