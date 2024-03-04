Fenerbahçe'nin 2018 yılında 1.4 milyon euro bonservis ücretiyle NEC Nijmegen'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımda 6 yılda sergilediği performans ile büyük bir çıkış yakaladı. Önce düzenli olarak ilk 11'de oynamaya başlayan milli futbolcu, dinamizmi ve yeteneği ile futbolseverleri kendisine hayran bırakmayı başardı.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Ferdi Kadıoğlu, sergilediği performansla bu sezon pek çok takımın transfer listesine girdi. Yıldız futbolcu ile ilgili yaşanan son gelişmeler de oldukça çarpıcı. Fenerbahçe'deki performansını her geçen gün yukarıya taşıyan ve Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için ilk adım İngiliz devi Arsenal'den geldi.

GASPAR CANLI İZLEDİ

Premier Lig devi Arsenal'in Brezilyalı sportif direktörü Edu Gaspar, 24 yaşındaki oyuncuyu Hatayspor maçında canlı gözle takip etti. 45 yaşındaki spor adamı, Ferdi Kadıoğlu için olumlu rapor tuttu. Gaspar, yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar da gözlem altına alacak.

30 MİLYON EURO

Arsenal'in yanı sıra Ferdi'yi İngiliz devleri Manchester United ve Tottenham ile birlikte İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli de yakından takip ediyor. Bu üç kulübün de sezon sonuna kadar 24 yaşındaki oyuncuyu mercek altına alacağı belirtildi. Ferdi'nin babası, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacaklarını söylemişti. Fenerbahçe'nin Ferdi için 30 milyon euro bonservis beklentisi var.