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Servet Yardımcı'dan Hüseyin Göçek'e destek ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, son günlerin tartışılan isimlerinden Hüseyin Göçek'e destek verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Galatasaray - Konyaspor maçı sonrasında sarı-kırmızılı camianın tepki gösterdiği Hüseyin Göçek'e moral verdi.
 
Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham - Inter maçını yönetecek olan Cüneyt Çakır ile birlikte yardımcı hakemler Bahattin Duran, Tarık Ongun, 4. hakem Mustafa Emre Eyisoy ve ilave hakemler Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek'e ziyarette bulunarak destekte bulundu.
 
Yardımcı, Göçek ile özel olarak görüşerek, yaşananları unutmasını ve yöneteceği maça konsantre olmasını istedi.

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