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Spor

Sevgi Çınar'dan A Milli Kadın Futbol Takımı'na kötü haber

A Milli Kadın Futbol Takımı'nda sağ dizindeki menüsküs yırtığı nedeniyle Sevgi Çınar, Estonya ve Rusya maçlarında görev yapamayacak.

DHA16 Kasım 2020 Pazartesi 20:22 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 20:22
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A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarında 27 Kasım Cuma günü Tallinn’de Estonya, 1 Aralık Salı günü Antalya’da Rusya ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilen Sevgi Çınar, sakatlığı gerekçesiyle aday kadrodan çıkartıldı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu sol dizinde yaşadığı menisküs yırtığı sebebiyle Estonya ve Rusya ile oynanacak karşılaşmalarda forma giyemeyecek. A Milli Takım ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın önemli isimleri arasında yer alan Sevgi Çınar’ın tedavisine İstanbul’da devam ediliyor.

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