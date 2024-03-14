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Spor

Sevgi Uzun: WNBA'e şampiyon gitmek istiyorum

Nevriye Yılmaz'dan sonra WNBA'de forma giyecek ikinci Türk kadın basketbolcu olacak Sevgi Uzun, duygularını anlattı.

14 Mart 2024 Perşembe 14:20 - Güncelleme:
Sevgi Uzun: WNBA'e şampiyon gitmek istiyorum
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Fenerbahçe Alagöz Holding'teki performansıyla Kadınlar Amerikan Basketbol Ligi'nde (WNBA) forma giymeye hak kazanan ikinci Türk olan Sevgi Uzun, hayallerine kısa sürede kavuştu.

Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki basketbolcusu, 2021 yılında OGM Ormanspor forması giyerken Anadolu Ajansına (AA) verdiği röportajda, "WNBA hayalim var. Her şeyi adım adım yapmam lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Sevgi Uzun, bu hayaline 3 yılda ulaşırken, duygularını yine AA'ya anlattı.

Nevriye Yılmaz'dan sonra WNBA'de forma giyecek ikinci Türk kadın basketbolcu olacak Sevgi, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 20 yıl sonra WNBA'e giden ilk Türk konumundaki Sevgi, "Çok mutluyum. Açıklandığından itibaren çok büyük destek gördüm. Hayalini kurduğum WNBA'e gideceğim. Aldığım her kararın bugüne gelmemde etkisi var. Fenerbahçe'den ayırılıp OGM Ormanspor ve BOTAŞ'ta geçirdiğim sezonlar çok değerliydi. Ardından tekrar Fenerbahçe'ye döndüm. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Fenerbahçe'yle tekrar şampiyonluklar yaşayarak WNBA'e gitmek istiyorum." diye konuştu.

- Yeni hayali Avrupa şampiyonluğuyla WNBA'ye gitmek

Sevgi Uzun'un yeni hedefi, Fenerbahçe Alagöz Holding ile önce lig sonra da üst üste ikinci Avrupa Ligi şampiyonluğunu yaşayarak WNBA'e gitmek.

Sarı-lacivertli ekibe 2 yıl aradan sonra geçen sezon tekrar döndüğünü ve ilk Avrupa Ligi şampiyonluğunu yaşadığını hatırlatan Sevgi, "Çok güzel bir dönem geçiyor. Önce Türkiye'de ligi kazanmak istiyoruz. Takımda herkes birbirini çok seviyor. İnşallah Türkiye'de ligi kazandıktan sonra Avrupa Ligi şampiyonluğunu da bir kez daha elde ederiz. Şu anki en büyük hayalim WNBA'e Avrupa şampiyonu olarak gitmek." açıklamasında bulundu.

- "Umarım tüm kız çocuklarına rol model olabilirim"

Sevgi Uzun, kız çocuklarına rol model olmak istediğini aktardı.

Kadın basketbolunun Türkiye'de yeniden çıkışa geçtiğini vurgulayan Sevgi, "Umarım tüm kız çocuklarına rol model olabilirim. Türk basketbolunda bunu yapabilecek çok isim olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş gücümüzü de gösteriyoruz. Milli takımda da çıkış sürecindeyiz. Jenerasyon değişikliği yaşadık. Genç oyuncularımızın hepsi birbirinden yetenekli. Başarılı olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Başarılı basketbolcu, ailelere de seslenerek, "Kız çocukları ve aileleri bizi izlemekten vazgeçmesinler. Onlara ilham kaynağı olmaya çalışıyoruz. 'Onun gibi olmak istiyoruz' demeleri için çalışıyorum. Ailelerine de sesleniyorum, çocuklarının spora başlamalarına destek olsunlar." diyerek sözlerini tamamladı.

  • Fenerbahçe Alagöz Holding
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