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Spor

Sevilla, Anthony Martial'in peşinde

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Anthony Martial'i İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın kiralamak istediği iddia edildi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 23:45 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 23:45
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Anthony Martial takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; La Liga ekiplerinden Sevilla, Fransız yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, Sevilla futbolcunun maaşının nasıl ödeneceği konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyor.

Henüz Sevilla ile Manchester United bir anlaşmaya varabilmiş değil ancak Martial, İspanyol ekibine gitmeye sıcak bakıyor.

Bu sezon İngiliz ekibinde 11 maçta forma giyen ve 1 gol atan Martial'in 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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