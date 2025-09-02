Sevilla ayrılığı duyurdu: Kelechi Iheanacho

Sevilla, Kelechi Iheanacho ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, tarafların karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiği belirtildi.

Iheanacho, geçtiğimiz yaz Sevilla'ya imza atmış ancak beklentileri karşılayamamıştı. Kış transfer döneminde Middlesbrough'a kiralanan Nijeryalı forvet, Sevilla formasıyla 11 maçta 3 gol kaydetti. Daha önce Leicester ve Manchester City formaları da giyen 28 yaşındaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı ile 58 maçta 15 gol attı. Şu anda serbest oyuncu konumunda.