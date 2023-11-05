Sevilla, Celta Vigo deplasmanında puanı 84'te kurtardı

İspanya La Liga'da 12. hafta maçında Celta Vigo ile Sevilla karşı karşıya geldi. Abanca-Balaidos'ta oynanan mücadele. 1-1 eşitlikle bitti.

Maçın 22. dakikasında Carl Starfelt ile öne geçen Celta Vigo, bu skoru koruyamadı. Karşılaşmanın sonlarında baskısını artıran Sevilla, 84. dakikada En-Nesyri'nin golüyle maça dengeyi getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Celta Vigo 7, Sevilla ise 11 puana yükseldi.

Celta Vigo, önümüzdeki hafta Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşacak. Sevilla, sahasında Real Betis'i konuk edecek.