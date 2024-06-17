Sevilla, Chidera Ejuke'yi kadrosuna kattı

Sevilla, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bu doğrultuda Sevilla, Nijeryalı kanat oyuncusu Chidera Ejuke'nin transferini bitirdi. İspanyol kulübü, CSKA Moskova ile sözleşmesi biten Ejuke'yi kadrosuna kattığını duyurdu. İspanyol kulübü, Nijeryalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Belçika ekibi Royal Antwerp'te geçiren Ejuke, 21 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

CSKA Moskova, deneyimli oyuncuyu 2020 yılında Heerenveen'den 11.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.