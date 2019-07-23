Sevilla: F.Bahçe ile 15 gündür bir temasımız olmadı
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Kjaer'in transferi konusunda Fenerbahçe ile 15 gündür bir temaslarının olmadığını açıkladı.
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, "Fenerbahçe'yle Kjaer'in transferi konusunda görüştük ancak 15 gündür bir temasımız yok" dedi.
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