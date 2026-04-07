İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6161
  • EURO
    51,596
  • ALTIN
    6702.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sevilla için zor günler kapıda

LaLiga ekibi Sevilla ligde kötü günler geçiriyor. 31 puanla ligde 17. sırada bulunan Sevilla düşme hattına yaklaştı.

TRT Spor7 Nisan 2026 Salı 11:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Sevilla, tarihinin en sıkıntılı sezonlarından birini yaşıyor. Endülüs temsilcisi, LaLiga'da 31 puanla 17'nci basamakta yer alıyor. Ligde oynadığı son 14 maçta sadece 2 kez kazanan Sevilla, tehlikeli bölgeye yaklaştı.

Kırmızı beyazlı ekip ile düşme hattının en üstünde bulunan Elche arasında iki puan fark var. Bu süreçte teknik direktör değişikliğine de giden Sevilla, Matias Almeyda ile yollarını ayırdı. Luis Garcia yönetiminde Real Oviedo karşısına çıkan Endülüs ekibi, ligde son sıradaki rakibine de 1-0 yenildi.

Sevilla'yı kalan 8 haftada zorlu maçlar bekliyor. Endülüs ekibi; Atletico Madrid, Real Sociedad, Villarreal, Real Madrid ve Celta Vigo gibi takımlarla karşılaşacak. Sevilla, 2000'li yıllarda kazandığı kupalarla Avrupa futboluna damgasını vurdu.

2006 ve 2007'de UEFA Kupası'nı müzesine götüren kırmızı beyazlılar; 2014, 2015, 2016, 2020 ve 2023'te UEFA Avrupa Ligi'ni kaldırdı. Endülüs temsilcisi, 2007'de UEFA Süper Kupası'nı da kazandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Nevşehir'de akılalmaz saldırı! Kurşunlara çakmakla karşılık verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.