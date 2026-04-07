Sevilla için zor günler kapıda

Sevilla, tarihinin en sıkıntılı sezonlarından birini yaşıyor. Endülüs temsilcisi, LaLiga'da 31 puanla 17'nci basamakta yer alıyor. Ligde oynadığı son 14 maçta sadece 2 kez kazanan Sevilla, tehlikeli bölgeye yaklaştı.

Kırmızı beyazlı ekip ile düşme hattının en üstünde bulunan Elche arasında iki puan fark var. Bu süreçte teknik direktör değişikliğine de giden Sevilla, Matias Almeyda ile yollarını ayırdı. Luis Garcia yönetiminde Real Oviedo karşısına çıkan Endülüs ekibi, ligde son sıradaki rakibine de 1-0 yenildi.

Sevilla'yı kalan 8 haftada zorlu maçlar bekliyor. Endülüs ekibi; Atletico Madrid, Real Sociedad, Villarreal, Real Madrid ve Celta Vigo gibi takımlarla karşılaşacak. Sevilla, 2000'li yıllarda kazandığı kupalarla Avrupa futboluna damgasını vurdu.

2006 ve 2007'de UEFA Kupası'nı müzesine götüren kırmızı beyazlılar; 2014, 2015, 2016, 2020 ve 2023'te UEFA Avrupa Ligi'ni kaldırdı. Endülüs temsilcisi, 2007'de UEFA Süper Kupası'nı da kazandı.