İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2021 Cuma / 11 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3407
  • EURO
    10,066
  • ALTIN
    479.629
  • BIST100
    1345.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sevilla, Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde
Spor

Sevilla, Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gol yollarındaki umudu Kerem Aktürkoğlu'nu İspanyol devi Sevilla takip ediyor.

DHA23 Nisan 2021 Cuma 14:09 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 14:09
ABONE OL

Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Fatih Terim'in gol yollarındaki umudu Kerem Aktürkoğlu'nu İspanyol devi Sevilla takip ediyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 37'nci haftasında şampiyonluk umudunu devam ettirebilmek için Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte hedef, bu maçı kayıpsız geçip şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybını beklemek olacak. Bu maç için dün Antalya'ya giden ve orada kampa giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bütün planını kazanmak üzerine yapıyor. Trabzonspor maçında yaratıcılık anlamda sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Terim'in en önemli kozu, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu olacak.

GOL UMUDU KEREM AKTÜRKOĞLU

Radamel Falcao'nun sakatlığı, Mostafa Mohamed'in de koronavirüs süreci nedeniyle Göztepe maçında ileri uçta görev alan genç oyuncu yaptığı hat-trick ile gündeme oturmuş, taraflı-tarafsız bütün futbolseverlerin takdirini kazanmıştı. Trabzonspor maçında istenilen veremese de Kerem Aktürkoğlu, Antalya deplasmanında Galatasaray'ın en büyük kozu olacak. Kerem'in bu sezon gol attığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, antrenmanlarda genç oyuncu ile yakından ilgileniyor. Mbaye Diagne'nin kiralık gitmesi ve Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu, attığı 6 golle şu anda takımda yer alan oyuncular arasında en golcü 3 futbolcudan biri durumunda. Genç oyuncu, 2 gol daha atması durumunda 8 gole ulaşacak ve Falcao ile sayıyı eşitleyecek.

YETENEK AVCISI GÖZÜNÜ KEREM'E DİKTİ

Öte yandan genç oyuncu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da adından sıkça söz ettirmeye başladı. Futbol dünyasında "Yetenek avcısı" olarak tanınan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve bu oyuncuyla ilgili girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Genç oyuncunun, Galatasaray ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.