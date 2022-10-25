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Spor

Sevilla, Kopenhag deplasmanında farklı kazandı

Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Kopenhag'ı 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.

25 Ekim 2022 Salı 22:16 - Güncelleme:
Sevilla, Kopenhag deplasmanında farklı kazandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta karşılaşmasında Sevilla, sahasında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'ndaki mücadeleyi Sevilla 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri, 61. dakikada Youssef En Nesyri, 88. dakiakada Isco ve 90. dakikada Gonzalo Montiel attı.

Sevilla'da, Galatasaray'dan transfer edilen Marcao, 90 dakika sahada kaldı.

Kopenhag'da Davit Khotcholava, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e çıkardı. Kopenhag, 2 puanda kaldı.

Grubun son haftasında Sevilla, Manchester City deplasmanına gidecek. Kopenhag, sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

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