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Sevilla, Laurent Blanc ile anlaşmak üzere

İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın yöneticileri, gelecek sezondan itibaren kadrosunu emanet etmeyi planladığı ismi kararlaştırdı.

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İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, gelecek sezondan itibaren Laurent Blanc'ı takımın başına getirmeyi planlıyor.

İspanyol medyasında yer alan habere göre kırmızı-beyazlı ekibin yöneticileri, adaylar arasında Laurent Blanc ismini öne çıkardı.

Ancak, endülüs ekibinin bu plan için acele etme gibi bir niyeti yok. Öyle ki yöneticiler, Blanc'ın bu teklifi, takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak etmesi halinde kabul edeceğini düşünüyor.

Şu anda Sevilla'nın teknik patronu olan Joaquín Caparrós'un gelecek sezondan itibaren takımdan ayrılıp ayrılmayacağı netlik kazanmazken, yüksek ihtimalle devam etmeyeceği de aktarıldı.

Sevilla, şu anda La Liga'da Getafe'nin 1 puan gerisinde, 5. sırada bulunuyor.

(Sporx)

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