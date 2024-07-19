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Spor

Sevilla, Marcao'yu gözden çıkardı

İspanyol basınına göre Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Sevilla'nın gelecek planında yer almıyor.

19 Temmuz 2024 Cuma 11:16 - Güncelleme:
Sevilla, Marcao'yu gözden çıkardı
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Sevilla'nın 2022 yazında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao, İspanyol ekibinde beklentileri karşılayamadı.

Sevilla kariyerinde sık sık sakatlık yaşayan Marcao için transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre, Sevilla, Brezilyalı savunma oyuncusunu gözden çıkardı.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Marcao'nun ise aldığı tekliflerin az olduğu ve beklentilerini karşılamadığı kaydedildi. 28 yaşındaki savunma oyuncusunun bu nedenle Sevilla'dan ayrılmak istemediği ve İspanyol ekibinde kendisini göstermek istediği vurgulandı.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ

Brezilyalı savunma oyuncusu, perşembe günü sezon öncesi çalışmalarından bir fotoğraf paylaştı. Marcao, bu paylaşımına, "Yeni sezon, yeni hayaller" ifadelerini yazarak takımda kalmak istediğinin mesajını verdi.

SEVILLA PERFORMANSI

Marcao, Sevilla'ya transferi sonrası sakatlıkların da etkisiyle İspanyol ekibinde sadece 21 maçta süre buldu. Brezilyalı savunma oyuncusu, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Marcao'nun İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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