İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sevilla, sahasında farklı kazandı

La Liga'nın 16. haftasında Sevilla, sahasında ağırladığı Oviedo'yu 4-0 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı.

HABER MERKEZİ14 Aralık 2025 Pazar 18:14 - Güncelleme:
Sevilla, sahasında farklı kazandı
ABONE OL

İspanya La Liga 16. haftasında Sevilla sahasında Oviedo'yu ağırladı.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri Akor Adams, Djibril Sow, Batista Mendy ve Chidera Ejuke attı. Oviedo'da 83. dakikada David Carmo kırmızı kart gördü.

Sevilla'da Trabzonspor'dan kiralanan Batista Mendy 77 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Sevilla 20 puana ulaşırken, Oviedo ise 10 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Sevilla, Real Madrid'e konuk olacak. Oviedo ise Celta'yı ağırlayacak.

  • Sevilla galibiyeti
  • La Liga maçı
  • Oviedo mağlubiyeti

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.