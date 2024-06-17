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Spor

Sevilla, Sergio Ramos ayrılığını açıkladı

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, tecrübeli stoper oyuncusu Sergio Ramos ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA17 Haziran 2024 Pazartesi 14:52 - Güncelleme:
Sevilla, Sergio Ramos ayrılığını açıkladı
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla'da deneyimli oyuncu Sergio Ramos ile yollar ayrıldı.

Endülüs temsilcisinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki stoper için yarın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda veda töreni düzenleneceği belirtildi.

Ramos'un Sevilla'da gösterdiği bağlılık, liderlik ve özveriye teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Sergio Ramos, 18 yıl aradan sonra sezon başında Sevilla'ya transfer olmuştu.

Deneyimli futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 7 gole imza atmıştı.

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