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Spor

Sevilla, Sergio Ramos için devrede!

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Sergio Ramos için Sevilla'nın devreye girdiği ve transferde ciddi aşama kaydedildiği belirtildi.

3 Eylül 2023 Pazar 18:40 - Güncelleme:
Sevilla, Sergio Ramos için devrede!
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Adı Galatasaray ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Sergio Ramos için yeni bir iddia geldi.

AS'ta yer alan habere göre; İspanyol ekibi Sevilla, boşta olan Sergio Ramos için devreye girdi.

LaLiga ekibinin oyuncunun transferi için görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı.

BOŞTAKİ OYUNCULAR ALINABİLİYOR

İspanya'da transfer dönemi sona erse de boşta olan oyuncular belli bir süreye kadar transfer edilebiliyor.

Oyuncu ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Arabistan ekibi Al-Ittihad da ilgileniyordu.

SERGIO RAMOS KİMDİR?

İspanya'da Sevilla ile profesyonel olan Sergio Ramos ardından gittiği Real Madrid'de efsaneler arasına girmişti. İspanyol devinde tam 16 sezon forma giyen yıldız futbolcu, ardından da iki sezon Paris Saint Germain'de görev yapıp sonrasında boşa çıkmıştı.

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