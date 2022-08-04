Sevilla transferi açıkladı, Galatasaray'a teşekkür etti

İspanya Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta forma giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles'i bir sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, "Sevilla ve Manchester United, Alex Telles'in bir sezonluk kiralanması için anlaşmaya vardı." denildi.

Çebi'den Emirhan açıklaması "Bizi menajeriyle muhatap etti" Bir dönemforması da forma giyen 29 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olmuştu.

Telles, Ocak 2014'ten itibaren Galatasaray'da geçirdiği 18 ayda 2014-15 sezonu Süper Lig, 2014 ile 2015 Türkiye Kupası ve 2015 Süper Kupa şampiyonlukları kazanmıştı.

SEVILLA'DAN GALATASARAY'A TEŞEKKÜR

Bu arada Sevilla, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Galatasaray'a teşekkür etti. Sarı kırmızılı takımdan yakın zamanda Marcao'yu kadrosuna katan İspanyol kulübü, geçtiğimiz yıllarda da Brezilyalı önlibero Fernando'yu transfer etmişti. Son olarak yolu bir dönem Galatasaray'dan geçen Telles'i kiralayan Sevilla, "Fernando, Marcao, Alex Telless. Teşekkürler Galatasaray!" mesajını paylaştı.