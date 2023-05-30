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Spor

Sevilla ve Roma'nın futbolcu değerleri dudak uçuklattı

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İspanya'nın Sevilla ile İtalya'nın Roma takımlarının toplam futbolcu değeri 525 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

AA30 Mayıs 2023 Salı 11:25 - Güncelleme:
Sevilla ve Roma'nın futbolcu değerleri dudak uçuklattı
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Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Roma'nın tahmini piyasa değeri 316,3 milyon, Sevilla'nın ise 209 milyon avro oldu.

İngiliz Tammy Abraham 45 milyon avro ile Roma'nın, Faslı Youssef En-Nesyri 15 milyon avro ile Sevilla'nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

Roma'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (avro)
Tammy Abraham45 milyon
Lorenzo Pellegrini35 milyon
Paulo Dybala30 milyon
Roger Ibanez30 milyon
Bryan Cristante20 milyon
Gianluca Mancini18 milyon
Leonardo Spinazzola15 milyon
Nicola Zalewski
15 milyon
Georginio Wijnaldum12 milyon
Diego Llorente12 milyon
Mady Camara11 milyon
Zeki Çelik10 milyon
Andrea Belotti9 milyon
Rick Karsdorp9 milyon
Marash Kumbulla9 milyon
Chris Smalling8 milyon
Rui Patricio5 milyon
Stephan El Shaarawy5 milyon
Nemanja Matic4 milyon
Ola Solbakken
3,5 milyon
Edoardo Bove3 milyon
Cristian Volpato3 milyon
Ebrima Darboe2 milyon
Mile Svilar
1,8 milyon
Benjamin Tahirovic1 milyon
Toplam316,3 milyon

Sevilla'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (avro)
Youssef En-Nesyri
15 milyon
Marcos Acuna12 milyon
Lucas Ocampos12 milyon
Bono12 milyon
Alex Telles12 milyon
Joan Jordan12 milyon
Gonzalo Montiel12 milyon
Bryan Gil12 milyon
Erik Lamela10 milyon
Jesus Corona10 milyon
Rafa Mir10 milyon
Marcao10 milyon
Pape Gueye10 milyon
Loic Bade10 milyon
Oliver Torres9 milyon
Tanguy Nianzou9 milyon
Suso7 milyon
Ivan Rakitic4 milyon
Nemanja Gudelj
4 milyon
Marko Dmitrovic4 milyon
Karim Rekik4 milyon
Jesus Navas3 milyon
Alejandro Gomez3 milyon
Fernando3 milyon
Toplam209 milyon

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