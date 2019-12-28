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Spor

Sevilla ve Valencia Bakambu için savaşıyor

Yaz ayı transfer döneminde aldığı bütün golcülerde karavana atan Monchi, Bakambu için kolları sıvadı.

28.12.2019  11:02 - Güncelleme: 28.12.2019  11:02
TM Dijital Haber Merkezi
 
Özellikle Şenol Güneş’in çalıştırdığı Bursaspor’da oynadığı futbolla parmak ısırtan ve 2014-15 sezonunda 38 maçta 20 gol 4 asist yapan Cedric Bakambu’nun Beijing Guoan’dan ayrılacağı öğrenildi.
 
MONCHİ BAKAMBU'YA SARILDI
 
Bursaspor deneyiminden sonra önce 7,5 milyon euro’ya Villarreal’e ardından 40 milyon euro’ya Beijing Guoan’a transfer olan Demokratik Kongolu yıldızın önümüzdeki günlerde Çin kariyerine son vereceği öğrenilirken, 28 yaşındaki futbolcunun yeniden La Liga’ya döneceği belirtildi. Valencia ve Sevilla’nın devrede olduğu Bakambu için Monchi’nin bir hayli istekli olduğu anlaşılırken, İspanyol Sportif Direktörün yaz ayında transfer ettiği Chicharito, Munas Dabbur, Luuk de Jong’da büyük hatalar yapması sebebiyle Bakambu’ya sarıldığı ortaya çıktı.
 
Çin’de 2 sezon top koşturan Cedric Bakambu 54 maçta 45 gol atma başarısını gösterdi.

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